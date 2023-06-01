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    Съезд с Витебского проспекта на Московское шоссе в Шушарах закроют на день

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    Ремонт дорог и светофоров и работы на коммуникациях с 3 июня изменят схемы движения в Выборгском, Невском и Пушкинском районах Петербурга. Ограничений в том числе добавят на нескольких набережных, улице Коллонтай и развязке Витебского проспекта с Московским шоссе в Шушарах.

    Выборгский район

    С 3 июня по 18 июля из-за реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке Выборгской набережной и Кантемировской улицы, сообщает 1 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На один день, 3 июня, для ремонта дорожного покрытия закроют съезд с Пироговской набережной на Литейный мост. Объехать его можно будет по Выборгской набережной, Кантемировской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Гренадерской улице, улице Фокина, Финляндскому проспекту, Боткинской улице и улице Академика Лебедева. Напомним, что движение по самой набережной на участке от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева ограничено до 10 июля.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    До 10 июня ограничено движение у дома 36 по Октябрьской набережной. Там будут устанавливать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 16 июля на реконструкцию уходит Шлиссельбургский мост, в связи с чем проезд по нему ограничат. Объехать переправу можно по Смоляной и Хрустальной улицам, улице Профессора Качалова, Глухоозерскому шоссе и набережным Обводного канала через Атаманский мост.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Новые ограничения вступают в силу в связи с продолжающимся ремонтом дороги на улице Коллонтай. С 3 по 4 июня ограничат движение на перекрестке с Товарищеским проспектом с закрытием левого поворота с Товарищеского на Коллонтай (объезд — по Товарищескому и Российскому проспектам) и на перекрестке с Искровским проспектом с закрытием левого поворота с Искровского на Коллонтай (объезд — по улицам Бадаева и Джона Рида). Напомним также, что по 9 июня ограничен проезд по улице Коллонтай от улицы Лопатина до проспекта Большевиков, включая перекрестки с Товарищеским проспектом, проспектом Солидарности и боковые проезды, а также закрыто движение в «кармане» вдоль четной стороны улицы Коллонтай от проспекта Солидарности до Товарищеского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    В Шушарах из-за ремонта дороги на один день, 3 июня, закроют съезд с Витебского проспекта на Московское шоссе в сторону Петербурга. Объезд предусмотрен по Витебскому и Дунайскому проспектам. Напомним, что до 9 июня также ограничен проезд по участку Витебского проспекта от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Пушкине в связи со строительством газопровода на территории Новая Деревня с 3 по 4 июня ограничат проезд по Колпинскому шоссе от 6-й Советской улицы до 4-й Советской улицы и перекроют 5-ю Советскую улицу у Колпинского шоссе. Объезд предусмотрен по 4-й Советской, Промышленной и Кабельной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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