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    На Урале мать вступила в бой с воспитательницей в детском саду на глазах у ребенка

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    10 комментариев

    Жительница Верхней Пышмы Алена пришла в детский сад, чтобы забрать свою дочь, но в итоге подралась с воспитательницей Наталией. Кто из них виноват — решит полиция. О конфликте сообщили журналисты портала E1.

    E1

    По словам матери, когда она одевала свою дочь, воспитательница сказала ей расписаться в журнале, но та попросила подождать. По версии воспитательницы, Алена в грубой форме крикнула: «Подождешь!» В ответ, судя по рассказу, полетело слово «идиотка».

    Во время словесной перепалки больше всего испугался ребенок — девочка одна ушла из сада, на что обратила внимание воспитательница. Женщина побежала в сторону ребенка, чтобы отвести на площадку. Это не понравилось матери, и началась драка.

    «Я пыталась вырвать руку дочери, но воспитатель ее не отпускала. Тогда я стала царапать руку воспитателя, чтобы освободить ребенка. В ответ она зарядила мне рукой по голове», — рассказала Алена.

    «Она ударила меня дважды по лицу, и я непроизвольно стала защищаться», — в свою очередь заявила Наталия.

    В Верхнепышминском ОВД сообщили, что заявление со стороны матери было получено. Сотрудники проводят проверку. Воспитательница находится в шоке, не знает, как снова вернуться к работе.

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    Комментарии 10

    chip102 Июн 2023 в 18:20
    Пока понятно одно, администрация Верхней Пышмы крепко сэкономила на стоимости видеонаблюдения, хорошо бы проверить,что там по чем закупали на бумаге!
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 18:11
    Она ведь женщина !
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 17:51
    Неадекватные родители.
    ..." мать пыталась вырвать руку ребёнка"....зачем ?
    Ведь воспитатель отвечает за детей, нахолящихся в ДОУ..

    Ребёнок конечно в шоке ещё долго будет находиться...

    Неужели взрослые разучились разговаривать и договариваться ..
    +0−0
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