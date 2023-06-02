На Урале мать вступила в бой с воспитательницей в детском саду на глазах у ребенка

Жительница Верхней Пышмы Алена пришла в детский сад, чтобы забрать свою дочь, но в итоге подралась с воспитательницей Наталией. Кто из них виноват — решит полиция. О конфликте сообщили журналисты портала E1.

По словам матери, когда она одевала свою дочь, воспитательница сказала ей расписаться в журнале, но та попросила подождать. По версии воспитательницы, Алена в грубой форме крикнула: «Подождешь!» В ответ, судя по рассказу, полетело слово «идиотка».

Во время словесной перепалки больше всего испугался ребенок — девочка одна ушла из сада, на что обратила внимание воспитательница. Женщина побежала в сторону ребенка, чтобы отвести на площадку. Это не понравилось матери, и началась драка.

«Я пыталась вырвать руку дочери, но воспитатель ее не отпускала. Тогда я стала царапать руку воспитателя, чтобы освободить ребенка. В ответ она зарядила мне рукой по голове», — рассказала Алена.



«Она ударила меня дважды по лицу, и я непроизвольно стала защищаться», — в свою очередь заявила Наталия.

