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    Блинкен заявил о риске «потемкинского мира» на Украине

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    11 комментариев

    Территориальные уступки или временное прекращение огня по формуле «земля в обмен на мир» в конфликте на Украине могут привести только к «потемкинскому миру». Такие слова произнес госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Хельсинки, пишет 2 июня газета Washington Post.

    «Прекращение огня заморозит существующие линии соприкосновения», а также позволит России «отдохнуть, перевооружиться», сказал Блинкен. Он назвал такой исход несправедливым и непрочным миром — госсекретарь США назвал это «потемкинским миром».

    Также Блинкен добавил, что США поддержат любые мирные инициативы, если они будут предусматривать «территориальную целостность и независимость Украины».

    Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для диалога с Украиной нет, но есть много высказываний «о некоем мирном процессе».

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    Комментарии 11

    Гость02 Июн 2023 в 16:55
    Также Блинкен добавил, что США поддержат любые мирные инициативы, если они будут предусматривать «территориальную целостность и независимость Украины».
    +1−1
    Гость02 Июн 2023 в 16:42
    Так это ж Джордж Потемкинс - американский генерал! И мир ПОТЕМКИНСкий
    +2−1
    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 16:32
    Дожмут они Вовку...
    +3−4
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