Блинкен заявил о риске «потемкинского мира» на Украине

Территориальные уступки или временное прекращение огня по формуле «земля в обмен на мир» в конфликте на Украине могут привести только к «потемкинскому миру». Такие слова произнес госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Хельсинки, пишет 2 июня газета Washington Post.

«Прекращение огня заморозит существующие линии соприкосновения», а также позволит России «отдохнуть, перевооружиться», сказал Блинкен. Он назвал такой исход несправедливым и непрочным миром — госсекретарь США назвал это «потемкинским миром».

Также Блинкен добавил, что США поддержат любые мирные инициативы, если они будут предусматривать «территориальную целостность и независимость Украины».