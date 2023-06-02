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    Кремль: предпосылок для диалога с Украиной нет, есть много высказываний «о некоем мирном процессе»

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    Сейчас нет предпосылок для переговоров между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСC.

    «Мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — сказал представитель Кремля.

    Песков обратил внимание, что со стороны экспертов и представителей европейских властей слышно все больше и больше абстрактных высказываний «о некоем мирном процессе».

    «Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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