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    «США не враги россиянам». Блинкен выступил с речью в Финляндии

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    82 комментария

    Власти Соединенных Штатов Америки на самом деле не настроены враждебно по отношению к российским гражданам. Об этом 2 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления с речью в здании ратуши Хельсинки, сообщают финские СМИ.

    «На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил Энтони Блинкен.

    При этом у Вашингтона никогда не было цели свергать правительство РФ, уточнил американский представитель. Он подчеркнул, что россияне должны сами выбирать свое будущее.

    Выступление в Финляндии не обошлось и без упоминания расширения военного блока НАТО. По словам госсекретаря США, альянс по-прежнему открыт для новых стран.

    К тому же политик заявил о желании привести Россию за стол переговоров по конфликту на Украине. Он поддержал инициативу Китая, Бразилии и других стран в переговорном процессе.

    Пока конфликт между Россией и Украиной продолжается, НАТО помогает Киеву. Вчера во время выступления на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе Блинкен заявил, что украинская сторона в июле может ожидать «мощный пакет поддержки».

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    Комментарии 82

    Гость02 Июн 2023 в 15:12
    Немец тоже так говорил.
    +0−0
    28028701402 Июн 2023 в 15:09
    Самый главный враг россиянам - это приют для престарелых в Совбезе, АПэшечке, Кремле и сенате.
    +0−0
    triton197702 Июн 2023 в 15:05
    Всё вспоминается старое комедийно-триллерное кино "Марс атакует". Там тоже зеленые человечки ходили по улицам городов землян, и в рупоры вещали, что "нечего бояться и все будет хорошо"))
    +0−0
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