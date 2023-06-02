«США не враги россиянам». Блинкен выступил с речью в Финляндии

Власти Соединенных Штатов Америки на самом деле не настроены враждебно по отношению к российским гражданам. Об этом 2 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления с речью в здании ратуши Хельсинки, сообщают финские СМИ.
«На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил Энтони Блинкен.
При этом у Вашингтона никогда не было цели свергать правительство РФ, уточнил американский представитель. Он подчеркнул, что россияне должны сами выбирать свое будущее.
Выступление в Финляндии не обошлось и без упоминания расширения военного блока НАТО. По словам госсекретаря США, альянс по-прежнему открыт для новых стран.
К тому же политик заявил о желании привести Россию за стол переговоров по конфликту на Украине. Он поддержал инициативу Китая, Бразилии и других стран в переговорном процессе.
Пока конфликт между Россией и Украиной продолжается, НАТО помогает Киеву. Вчера во время выступления на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе Блинкен заявил, что украинская сторона в июле может ожидать «мощный пакет поддержки».