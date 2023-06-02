В Петергофе проблемы с покупкой билетов онлайн, с «Пушкинской картой» в кассы идти не стоит

Музей-заповедник «Петергоф» 2 июня столкнулся с техническими сбоями при покупке посетителями билетов на сайте.



«В музеи Петергофа как минимум сутки невозможно купить билеты по «Пушкинской карте» на сайте, — обратился на «Фонтанку» читатель Владимир. — Советуют приобретать билеты в кассах, но кассы не принимают «Пушкинские карты». Сроков исправления ситуации не называют. Дети в расстройстве...»



«Фонтанка» связалась с музеем и уточнила, что делать посетителям.



«Сейчас действительно был некий сбой на сайте, но по «Пушкинской карте» мы его уже исправили, — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в музее-заповеднике «Петергоф». — Сбой на сайте со всеми другими билетами еще может сохраняться, мы решаем эту проблему. Всем, кто нам лично написал в наши мессенджеры или в группу во «ВКонтакте» о «Пушкинской карте», мы ответили, что делать».

