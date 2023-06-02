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    Музеи

    В Петергофе проблемы с покупкой билетов онлайн, с «Пушкинской картой» в кассы идти не стоит

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    3 комментария

    Музей-заповедник «Петергоф» 2 июня столкнулся с техническими сбоями при покупке посетителями билетов на сайте.

    «В музеи Петергофа как минимум сутки невозможно купить билеты по «Пушкинской карте» на сайте, — обратился на «Фонтанку» читатель Владимир. — Советуют приобретать билеты в кассах, но кассы не принимают «Пушкинские карты». Сроков исправления ситуации не называют. Дети в расстройстве...»

    «Фонтанка» связалась с музеем и уточнила, что делать посетителям.

    «Сейчас действительно был некий сбой на сайте, но по «Пушкинской карте» мы его уже исправили, — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в музее-заповеднике «Петергоф». — Сбой на сайте со всеми другими билетами еще может сохраняться, мы решаем эту проблему. Всем, кто нам лично написал в наши мессенджеры или в группу во «ВКонтакте» о «Пушкинской карте», мы ответили, что делать».

    В ГМЗ уточнили, что сроков окончательного решения проблемы назвать не могут, потому что техника не всегда предсказуема.

    В случае если не проходит оплата по «Пушкинской карте», в ГМЗ «Петергоф» рекомендуют обращаться в официальные аккаунты музея во «ВКонтакте» или в «Телеграме». В кассы идти с такими картами не нужно: там нет специальных терминалов для оплаты «Пушкинской картой».

    «То уведомление, которое висит на сайте (во всплывающем окне говорится: «По техническим причинам возможен сбой при покупке билетов онлайн на сайте. Приобретайте билеты в кассах парков и музеев». — Прим. ред.), касается только взрослых индивидуальных посетителей. «Пушкинской карты» это не касается», — пояснили в пресс-службе.

    Там пояснили, что возможность оплаты по «Пушкинской карте» вернули еще до полудня.

    «Поэтому кто нам снова пишет, что утром не мог купить, мы им рекомендуем снова попробовать. У кого не получается — мы просим с нами связаться и дальше в частном порядке разбираемся, решаем», — поделились в ГМЗ.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Гость02 Июн 2023 в 14:15
    А просто купить билет за полную стоимость нельзя?
    +0−0
    Доктор Питер02 Июн 2023 в 13:58
    Как всегда, на IT инфраструктуре сэкономили, а теперь техника непредсказуемая виновата. Это вам не фонтаны забором обнести и брать деньги за просмотр - тут думать надо...
    +0−0
    tarakan02 Июн 2023 в 13:54
    Сроков нет, не потому что техника не всегда предсказуема, а потому, что они не понимают как она работает.
    +1−1
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