Когда закончится мобилизация и кого считать дезертиром: Верховный суд ответил на главные военные вопросы

Верховный суд объяснил, что сдаваться в плен нельзя, даже если окружен Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В конце мая Верховный суд опубликовал постановление пленума, которое касается различных аспектов военной службы для россиян, — касается он и тех, кого призывают или мобилизуют из Архангельской области. Пленум не разбирает конкретные дела, основное назначение этого документа — объяснить судьям, как наказывать за преступления против военной службы, однако ряд положений документа может быть интересен не только судьям. Мы изучили всё постановление, чтобы выбрать самые интересные моменты.



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Кого считать военнослужащим Чтобы выносить приговоры военнослужащим, совершившим преступление в период мобилизации, нужно разобраться не только с тем, что это за период, но и кого, собственно, считать военнослужащим. Это, оказывается, не всегда очевидно.

Военнослужащими считаются:

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву;



курсанты и слушатели военных профессиональных образовательных организаций до заключения контракта;

заключившие контракт о прохождении военной службы;

призванные на военную службу по мобилизации.



Граждан, пребывающих в запасе или заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве, суд считает военнослужащими только в период прохождения ими военных сборов.

При квалификации преступления Верховный суд постановляет учитывать основания, по которым человек считается военнослужащим. То есть наказание для срочников и мобилизованных неодинаковое. Если военнослужащего призвали на военную службу незаконно (он не подлежит призыву или имеет право на отсрочку), то его нельзя судить за преступления против военной службы. Пленум Верховного суда объясняет, что в этом случае суду надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления (если нет преступлений по общеуголовным статьям). Если же преступление совершил контрактник, который сам подделал документы, чтобы стать военнослужащим (например, скрыл судимость), судить его по статьям главы УК РФ о преступлениях против военной службы можно и нужно.



То есть, если человека призвали незаконно, а он, например, сбежал из части — состава преступления нет. Если из части сбежал контрактник, который подделал документы и теперь говорит, что вообще не должен был служить, его всё равно будут судить как военнослужащего.

Мобилизация продолжается Одно из главных положений постановления пленума Верховного суда касается порядка завершения частичной мобилизации. Из документа следует, что сейчас частичная мобилизация в России продолжается. Вот что говорится в постановлении:

Периоды мобилизации (общей и частичной) или военного положения (вводимого на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях) начинаются с даты и времени начала действия мобилизации (военного положения), которые устанавливаются указом президента Российской Федерации об объявлении мобилизации (о введении военного положения), и заканчиваются датой и временем отмены (прекращения действия) мобилизации (военного положения).



Этот момент важен не только в качестве окончательного ответа на вопрос, который долго обсуждали на самом высоком уровне. Дело в том, что за преступления против военной службы во время мобилизации полагается судить строже: пленум Верховного суда указывает, что «преступления против военной службы, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, характеризуются повышенной общественной опасностью». До 2022 года в России не объявлялась мобилизация — ни всеобщая, ни частичная. Соответственно, судам не приходилось сталкиваться на практике с уголовными делами, в которых бы фигурировали мобилизованные. Сейчас такие прецеденты появились: к примеру, мобилизованного жителя Забайкалья, который покинул часть в ноябре 2022 года, приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.

Военные и боевые действия — не одно и то же Пленум Верховного суда объяснил нижестоящим судам не только особенности работы во время мобилизации, но и некоторую терминологию, которая прежде для них тоже была неактуальна. Он постановил, что следует считать военным временем, вооруженным конфликтом, военными и боевыми действиями.

Военное время — период с момента объявления федеральным законом состояния войны <...> либо с момента фактического начала военных действий до момента объявления об их прекращении, но не ранее фактического прекращения.



Вооруженный конфликт — вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства, в ходе которого осуществляется применение ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов без перехода государства в состояние войны.

Военные действия — действия, которые ведет РФ в военное время по отражению вооруженного нападения <...>, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации.

Боевые действия — организованное применение ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в военном конфликте, охватывающем все виды вооруженного противоборства, включая войны и вооруженные конфликты, а также в иных случаях в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Боевые действия ведутся в определенном районе и в определенный период при выполнении поставленных боевых (оперативных) задач.



Гражданских тоже могут наказать В некоторых случаях за преступления против военной службы могут быть осуждены и гражданские — если будет установлено, что они эти преступления совершали вместе с военнослужащими. Например, если военнослужащий шел вместе со своим гражданским другом, патрульный наряд попытался задержать военнослужащего, а оба друга принялись с ним драться. Если военный решит сломать себе ногу, то его будут судить за членовредительство (в период мобилизации максимальное наказание — десять лет лишения свободы), а если попросит об этом друга — самого военнослужащего будут судить за членовредительство, а его товарища — за причинение тяжкого вреда здоровью.



Верховный суд также просит суды обратить внимание, что подделка документов — это не только уклонение, но и, собственно, подделка документов (до трех лет лишения свободы). Если военнослужащий поддельный документ купил у гражданского — гражданского тоже будут судить.



Плен, дезертирство и самоволка Еще одна деталь, которой Верховный суд уделил внимание: как отличать самоволку и дезертирство — это ведь разные статьи и наказание за эти преступления разные. Так вот, Верховный суд говорит, что самовольное оставление части или места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и по истечении определенного срока вернуться. А при дезертирстве военный намерен уклониться от исполнения обязанностей военной службы навсегда.

Дезертирство является длящимся преступлением. Если дезертира не задержали и сам он не явился с повинной, то преступление закончится, когда закончится обязанность по прохождению военной службы. Для срочников — до достижения непризывного возраста, для мобилизованных и контрактников — до конца мобилизации или возраста, когда их спишут из запаса (зависит от звания).



Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Во время мобилизации, пишет Верховный суд, военнослужащие не вправе уклоняться от выполнения обязанностей даже в ситуациях крайней необходимости. Согласно Уголовному кодексу, таковыми считаются угроза личности и правам человека, охраняемым законом интересам общества или государства. Помимо самоволки и дезертирства, суды могут столкнуться в работе с добровольной сдачей военнослужащего в плен — это отдельная статья Уголовного кодекса. Вот что говорится в документе:

«В соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен».



Сдачей в плен Верховный суд говорит считать действия и бездействие, в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. Если действия были направлены на переход во власть противника, но не завершились таковым по причинам, не зависящим от воли военнослужащего, — это покушение на сдачу в плен. Освободить от ответственности за сдачу в плен могут, если пленник сам сбежал и вернулся к месту службы. Если военнослужащий не мог уклониться от плена, будучи в беспомощном состоянии вследствие тяжелого ранения или контузии, судить его не за что.

Если окажется, что в плену военнослужащий каким-либо образом помогал противнику, это будет считаться еще и госизменой.



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