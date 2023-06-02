После ДТП на Васильевском в тяжелом состоянии увезли и байкера, и водителя автомобиля

Стали известны подробности серьезной аварии с мотоциклом, которая произошла утром 2 июня в Василеостровском районе Петербурга. Обоих участников госпитализировали.
В 8:50 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris стал разворачиваться около дома 57, корпус 3 по Малому проспекту В.О. в нарушение ПДД и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 32-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мотоциклист влетел в бок машины и опрокинулся.
В результате ДТП обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.