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    После ДТП на Васильевском в тяжелом состоянии увезли и байкера, и водителя автомобиля

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    4 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
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    Стали известны подробности серьезной аварии с мотоциклом, которая произошла утром 2 июня в Василеостровском районе Петербурга. Обоих участников госпитализировали.

    В 8:50 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris стал разворачиваться около дома 57, корпус 3 по Малому проспекту В.О. в нарушение ПДД и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 32-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мотоциклист влетел в бок машины и опрокинулся.

    В результате ДТП обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

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    Комментарии 4

    Zet02 Июн 2023 в 12:53
    Потише немножко станет...
    +1−1
    Гость02 Июн 2023 в 12:16
    Эти безумцы даже в городской черте гоняют, не думая ни о чем.
    +2−1
    Suricat02 Июн 2023 в 12:11
    С какой скоростью хрустит летел? Через пол кузова прошел.
    +1−1
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