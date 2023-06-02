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    Мотоцикл вмял бок автомобилю на Малом проспекте В.О. Сообщают о пострадавших

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    20 комментариев
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    Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла утром 2 июня в Василеостровском районе Петербурга. Предварительно, досталось двоим.

    На Малом проспекте В.О., возле дома 54, корпус 2, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai, сообщил «Фонтанке» читатель. Судя по фото, байкер влетел в левый бок машины, и удар был сильным. По предварительным данным «Фонтанки», в результате аварии два человека получили тяжелые травмы.

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    «Таксист решил развернуться с крайней правой, а в левой полосе ехал байк. На 9:00 оба водителя подавали признаки жизни. Водитель «Соляриса» был в сознании точно. Байкер подавал признаки жизни», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 19

    Гость02 Июн 2023 в 11:29
    Двухколёсных запретить
    +0−0
    28030352902 Июн 2023 в 11:25
    Классика: слепой против быстрого. Самоотверженны мотоциклисты в практическом обучении водителей авто навыкам наблюдения в зеркала и безопасного маневрирования.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 11:22
    Сейчас порадает разнообразие сочетаний всяких самокатов, моноколёс-киборгов, моциков, мопедов. Даже на тротуаре как за рулём машины оглядываешься, потом идёшь. Это моцик-пуля, может его не успели заметить.
    +0−0
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