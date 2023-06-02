Мотоцикл вмял бок автомобилю на Малом проспекте В.О. Сообщают о пострадавших

Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла утром 2 июня в Василеостровском районе Петербурга. Предварительно, досталось двоим.
На Малом проспекте В.О., возле дома 54, корпус 2, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai, сообщил «Фонтанке» читатель. Судя по фото, байкер влетел в левый бок машины, и удар был сильным. По предварительным данным «Фонтанки», в результате аварии два человека получили тяжелые травмы.
«Таксист решил развернуться с крайней правой, а в левой полосе ехал байк. На 9:00 оба водителя подавали признаки жизни. Водитель «Соляриса» был в сознании точно. Байкер подавал признаки жизни», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей.