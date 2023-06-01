Весна в Петербурге была теплее нормы, а март налил воды за троих

В первый день лета синоптики подводят погодные итоги весны в Петербурге. Она была теплее и мокрее нормы, и если с первым показателем постарались в основном апрель и май, то за второй целиком в ответе март.
Температура воздуха в Петербурге все три весенних месяца 2023 года превышала норму, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В число экстремальных эта весна не попала, но стала 12-й в ряду самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура почти на градус превысила норму, составив +6,2 градуса.
Количество осадков за три месяца в целом тоже превысило норму, составив 121,9 мм. Это 110% от нормы. При этом в апреле и мае осадков было очень мало, зато в марте выпало аж 230% от нормы, перекрыв весь дефицит дождя в последующие месяцы.
Из-за снежно-дождливого марта солнца этой весной в Петербурге было меньше, чем прошлой. За три месяца оно светило петербуржцам 628,2 часа, большая их часть пришлась на апрель и май, причем в мае — впервые за 15 лет — солнце было видно каждый день. Но 80 солнечных дней за весну — это уже верхняя граница возможного, в редкие годы бывает больше — от 81 до 83 дней, отмечает синоптик.