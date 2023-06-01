Весна в Петербурге была теплее нормы, а март налил воды за троих

В первый день лета синоптики подводят погодные итоги весны в Петербурге. Она была теплее и мокрее нормы, и если с первым показателем постарались в основном апрель и май, то за второй целиком в ответе март.



Температура воздуха в Петербурге все три весенних месяца 2023 года превышала норму, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В число экстремальных эта весна не попала, но стала 12-й в ряду самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура почти на градус превысила норму, составив +6,2 градуса.