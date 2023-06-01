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    Весна в Петербурге была теплее нормы, а март налил воды за троих

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    2 комментария

    В первый день лета синоптики подводят погодные итоги весны в Петербурге. Она была теплее и мокрее нормы, и если с первым показателем постарались в основном апрель и май, то за второй целиком в ответе март.

    Температура воздуха в Петербурге все три весенних месяца 2023 года превышала норму, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В число экстремальных эта весна не попала, но стала 12-й в ряду самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура почти на градус превысила норму, составив +6,2 градуса.

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    Количество осадков за три месяца в целом тоже превысило норму, составив 121,9 мм. Это 110% от нормы. При этом в апреле и мае осадков было очень мало, зато в марте выпало аж 230% от нормы, перекрыв весь дефицит дождя в последующие месяцы.

    Из-за снежно-дождливого марта солнца этой весной в Петербурге было меньше, чем прошлой. За три месяца оно светило петербуржцам 628,2 часа, большая их часть пришлась на апрель и май, причем в мае — впервые за 15 лет — солнце было видно каждый день. Но 80 солнечных дней за весну — это уже верхняя граница возможного, в редкие годы бывает больше — от 81 до 83 дней, отмечает синоптик.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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    Комментарии 2

    Гость01 Июн 2023 в 20:07
    Июнь - будет холодным. В ЛО ночью.заморозки.
    Одевайтесь теплее.
    +0−0
    Вася Петров01 Июн 2023 в 19:56
    У Колесова норма неправильная, ненормальная какая-то!
    +0−0
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