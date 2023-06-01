СК обвинил журналиста Попкова* в руководстве терактом, жертвой которого стал Владлен Татарский

Следственный комитет объявил в розыск журналиста Романа Попкова. Ему вменяют руководство совершением теракта в кафе Петербурга, где в результате взрыва погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Следователи считают, что Попков, проживающий на территории Украины, переписывался с главной фигуранткой дела Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. По наводкам Попкова Трепова принесла в кафе на встречу с блогером статуэтку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. После вручения бюста Татарского произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб.

