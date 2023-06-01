СК обвинил журналиста Попкова* в руководстве терактом, жертвой которого стал Владлен Татарский

Следственный комитет объявил в розыск журналиста Романа Попкова. Ему вменяют руководство совершением теракта в кафе Петербурга, где в результате взрыва погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи считают, что Попков, проживающий на территории Украины, переписывался с главной фигуранткой дела Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. По наводкам Попкова Трепова принесла в кафе на встречу с блогером статуэтку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. После вручения бюста Татарского произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб.
Следствие оценило действия Попкова и Треповой по двум уголовным статьям — теракт, совершенный группой лиц (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), и незаконное ношение взрывчатки, организованное группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Попкову также заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта).
Ранее МВД объявило в розыск еще одного подозреваемого — Юрия Денисова, который, по версии следствия, через сервис доставки передал обвиняемой в теракте Треповой устройство со взрывчаткой. По данным ФСБ, в феврале Денисов приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва вылетел в Турцию транзитом через Армению.
Дарья Трепова находится под стражей. Сегодня суд в Москве рассмотрит продление ее ареста.
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.