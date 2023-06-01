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    СК обвинил журналиста Попкова* в руководстве терактом, жертвой которого стал Владлен Татарский

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    15 комментариев

    Следственный комитет объявил в розыск журналиста Романа Попкова. Ему вменяют руководство совершением теракта в кафе Петербурга, где в результате взрыва погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Следователи считают, что Попков, проживающий на территории Украины, переписывался с главной фигуранткой дела Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. По наводкам Попкова Трепова принесла в кафе на встречу с блогером статуэтку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. После вручения бюста Татарского произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб.

    Следствие оценило действия Попкова и Треповой по двум уголовным статьям — теракт, совершенный группой лиц (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), и незаконное ношение взрывчатки, организованное группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Попкову также заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта).

    Ранее МВД объявило в розыск еще одного подозреваемого — Юрия Денисова, который, по версии следствия, через сервис доставки передал обвиняемой в теракте Треповой устройство со взрывчаткой. По данным ФСБ, в феврале Денисов приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва вылетел в Турцию транзитом через Армению.

    Дарья Трепова находится под стражей. Сегодня суд в Москве рассмотрит продление ее ареста.

    *Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Комментарии 15

    AndrewBarsik01 Июн 2023 в 16:38
    Когда мост взорвали, тоже было много сказаний про выявленных, пойманных, схваченных, сознавшихся. Скоро уже год - ни новостей, ни суда над злодеями. Наверное договорились со следствием.
    +5−1
    Гость01 Июн 2023 в 16:37
    "Надо остановить войну, мы все равно уже не победим!" На НТВ признали провал Путина
    +2−1
    Slava_Rossii201 Июн 2023 в 16:12
    У ведомства с лупой есть доказательства, или это так показалось?
    +7−1
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