Госдума денонсировала договор с Украиной и признала Азовское море внутренними водами России

Депутаты Государственной думы проголосовали за денонсацию договора между РФ и Украиной об экономическом сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива из-за того, что «берега акватории теперь принадлежат только России». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу сказано, что в результате принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации».
Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Леонидом Кучмой. В нём было сказано, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины.
30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России. С тех пор Украина потеряла выход к Азовскому морю.