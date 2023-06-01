Госдума денонсировала договор с Украиной и признала Азовское море внутренними водами России

Депутаты Государственной думы проголосовали за денонсацию договора между РФ и Украиной об экономическом сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива из-за того, что «берега акватории теперь принадлежат только России». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.



В пояснительной записке к документу сказано, что в результате принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации».

