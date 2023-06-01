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    Госдума денонсировала договор с Украиной и признала Азовское море внутренними водами России

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    18 комментариев

    Депутаты Государственной думы проголосовали за денонсацию договора между РФ и Украиной об экономическом сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива из-за того, что «берега акватории теперь принадлежат только России». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

    В пояснительной записке к документу сказано, что в результате принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации».

    Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Леонидом Кучмой. В нём было сказано, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины.

    30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России. С тех пор Украина потеряла выход к Азовскому морю.

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    Комментарии 16

    Заливщик голосовых планок01 Июн 2023 в 13:47
    Юридически - моренаш!
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 13:47
    Добрая новость, но рутинная. Просто привели законодательство в соответствие с реальностью.
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 13:43
    уже ничего не решают эти " голосовалки' и денонсации! Лучше бы сухарями запасались.
    +1−0
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