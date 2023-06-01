Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в продолжении «Секса в большом городе»

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл появится в роли Саманты Джонс в финале второго сезона «И просто так», который продолжает рассказывать историю четырех женщин в Нью-Йорке. Об этом 1 июня сообщает Variety.
По данным источников издания, зритель увидит Саманту только в одной сцене, которую отсняли 22 марта в Нью-Йорке. Отмечается, что актриса не пересекалась с другими звездами сериала, включая Сару Джессику Паркер.
Представитель Ким Кэтролл не ответил на запрос редакции.
В первом сезоне «И просто так» Кэрри переписывалась с уехавшей в Лондон Самантой, а в финале они наконец договорились встретиться, чтобы помириться. Конфликт между героинями, по замыслу авторов, произошел из-за денег: писательница Кэрри Брэдшоу больше не могла платить Саманте, которая занималась пиаром ее книг.
И хотя возвращения Саманты не планируется в полной степени, появление блондинки в любой форме, безусловно, взбудоражит фанатов «Секса в большом городе», которые требовали хотя бы мельком увидеть самого яркого персонажа сериала.
Премьера второго сезона «И просто так» состоится 22 июня, но сцена с Кэтролл в роли Саманты не выйдет в эфир до августа.
Сериал «Секс в большом городе» выходил на канале HBO с 1998-го по 2004 год и вызвал фурор среди зрителей, поскольку женщины старше тридцати свободно обсуждали секс. Кэтролл объявила в 2016 году, что перестанет играть Саманту: ей показалось, что сценарий предлагаемого третьего фильма не отражает суть ее персонажа.