Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в продолжении «Секса в большом городе»

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл появится в роли Саманты Джонс в финале второго сезона «И просто так», который продолжает рассказывать историю четырех женщин в Нью-Йорке. Об этом 1 июня сообщает Variety.



По данным источников издания, зритель увидит Саманту только в одной сцене, которую отсняли 22 марта в Нью-Йорке. Отмечается, что актриса не пересекалась с другими звездами сериала, включая Сару Джессику Паркер.



Представитель Ким Кэтролл не ответил на запрос редакции.



В первом сезоне «И просто так» Кэрри переписывалась с уехавшей в Лондон Самантой, а в финале они наконец договорились встретиться, чтобы помириться. Конфликт между героинями, по замыслу авторов, произошел из-за денег: писательница Кэрри Брэдшоу больше не могла платить Саманте, которая занималась пиаром ее книг.

