Двое друзей заперли дома жителей парадной в Московском районе. У них был один пистолет на двоих

Двое веселых друзей переполошили жителей дома в Московском районе Петербурга.



В полицию о стрельбе на улице Юрия Гагарина, 20, корпус 4, сообщили накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.



Наряд полиции задержал у дома двоих неработающих — 45 и 50 лет. Оба, по предварительной информации, были пьяны. У них изъяли травматический пистолет. Из него они якобы и стреляли по окну парадной. С места также забрали 14 гильз.



Мужчин доставили в отдел, где составили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.