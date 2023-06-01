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    Двое друзей заперли дома жителей парадной в Московском районе. У них был один пистолет на двоих

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    1 комментарий

    Двое веселых друзей переполошили жителей дома в Московском районе Петербурга.

    В полицию о стрельбе на улице Юрия Гагарина, 20, корпус 4, сообщили накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня.

    Наряд полиции задержал у дома двоих неработающих — 45 и 50 лет. Оба, по предварительной информации, были пьяны. У них изъяли травматический пистолет. Из него они якобы и стреляли по окну парадной. С места также забрали 14 гильз.

    Мужчин доставили в отдел, где составили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    СтрельбаТравматический пистолетЗадержание
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    Комментарии 1

    Zet01 Июн 2023 в 09:24
    Никого они нигде не запирали...
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