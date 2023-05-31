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    В Песочном ребёнка спасли от невменяемого отца. Он обещал сбросить сына с балкона

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    Избавиться от пятилетнего сына на глазах у прохожих обещал отец в Курортном районе Петербурга. Росгвардейцы совместно со спасателями и полицией успели раньше, чем он решился на непоправимое.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, человека с опасными идеями на балконе дома в Песочном днём 31 мая заметили прохожие. Его состояние было далёким от адекватного. Мужчина кричал, что готов сбросить ребёнка с седьмого этажа.

    В словах сомневаться не стали и позвонили в экстренные службы.

    По информации «Фонтанки», наряд вневедомственной охраны летел к указанному дому около часа дня. Напуганные очевидцы в стороне не остались и в это время растягивали внизу одеяла, готовясь ловить мальчика. По счастью, они не потребовались.

    «Росгвардейцы совместно с прибывшими на место сотрудниками МЧС и полиции взломали дверь в квартиру. Злоумышленника задержали, а ребенка передали матери, которая к этому времени вернулась домой», — рассказали в ведомстве.

    С полицией уехал 34-летний отец. Визит к медикам не исключён. По предварительным данным «Фонтанки», оставшемуся с сыном мужчине мерещилось, что кто-то рвётся к нему в дом.

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