В Песочном ребёнка спасли от невменяемого отца. Он обещал сбросить сына с балкона

Избавиться от пятилетнего сына на глазах у прохожих обещал отец в Курортном районе Петербурга. Росгвардейцы совместно со спасателями и полицией успели раньше, чем он решился на непоправимое.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, человека с опасными идеями на балконе дома в Песочном днём 31 мая заметили прохожие. Его состояние было далёким от адекватного. Мужчина кричал, что готов сбросить ребёнка с седьмого этажа.

В словах сомневаться не стали и позвонили в экстренные службы.

По информации «Фонтанки», наряд вневедомственной охраны летел к указанному дому около часа дня. Напуганные очевидцы в стороне не остались и в это время растягивали внизу одеяла, готовясь ловить мальчика. По счастью, они не потребовались.