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    В мире стало меньше долларовых миллиардеров, а в России — больше

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    В России за прошлый год стало на 5 долларовых миллиардеров больше — теперь их 112. Об этом 31 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании Wealth-X.

    Помимо России, единственной страной из топ-15 по числу миллиардеров в мире, где их количество в 2022 году выросло, стал Сингапур(+8%). В России рост +4.7%, по числу миллиардеров страна делит с Гонконгом шестое место в мире.

    В абсолютном зачете лидируют США (955 миллиардеров). На втором месте Китай(357), на третьем Германия(173). Дальше Великобритания и Индия.

    Интересно, что в целом на планете 2022 год выдался тяжелым для всех, у кого есть больше $1 000 000 000. Таких людей на Земле стало меньше — впервые с 2018 года. Число миллиардеров в мире уменьшилось на 3,5%, составив 3194 человека, подсчитали в Wealth-X.

    И денег у мировых богачей поубавилось — правда, опять-таки не в России, тут рост на 1%. В среднем же по миру богатые стали беднее на 5.5%.

    Среди городов мира по числу миллиардеров лидируют Нью-Йорк (136 человек), Гонконг (112), Сан-Франциско (84) и Москва (76).

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    Комментарии 7

    Гость31 Мая 2023 в 19:20
    Россия - Вперёд!
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