В мире стало меньше долларовых миллиардеров, а в России — больше

В России за прошлый год стало на 5 долларовых миллиардеров больше — теперь их 112. Об этом 31 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании Wealth-X.

Помимо России, единственной страной из топ-15 по числу миллиардеров в мире, где их количество в 2022 году выросло, стал Сингапур(+8%). В России рост +4.7%, по числу миллиардеров страна делит с Гонконгом шестое место в мире.

В абсолютном зачете лидируют США (955 миллиардеров). На втором месте Китай(357), на третьем Германия(173). Дальше Великобритания и Индия.