В мире стало меньше долларовых миллиардеров, а в России — больше

В России за прошлый год стало на 5 долларовых миллиардеров больше — теперь их 112. Об этом 31 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании Wealth-X.
Помимо России, единственной страной из топ-15 по числу миллиардеров в мире, где их количество в 2022 году выросло, стал Сингапур(+8%). В России рост +4.7%, по числу миллиардеров страна делит с Гонконгом шестое место в мире.
В абсолютном зачете лидируют США (955 миллиардеров). На втором месте Китай(357), на третьем Германия(173). Дальше Великобритания и Индия.
Интересно, что в целом на планете 2022 год выдался тяжелым для всех, у кого есть больше $1 000 000 000. Таких людей на Земле стало меньше — впервые с 2018 года. Число миллиардеров в мире уменьшилось на 3,5%, составив 3194 человека, подсчитали в Wealth-X.
И денег у мировых богачей поубавилось — правда, опять-таки не в России, тут рост на 1%. В среднем же по миру богатые стали беднее на 5.5%.
Среди городов мира по числу миллиардеров лидируют Нью-Йорк (136 человек), Гонконг (112), Сан-Франциско (84) и Москва (76).