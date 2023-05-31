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    Потоп возле ТЦ «Континент»: автобусы едут в объезд

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    Огромная лужа образовалась возле торгового центра «Континент» в результате работ на теплосетях. Видеозапись с прорывом на улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга прислали читатели «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    В связи с аварией были временно изменены трассы автобусных маршрутов № 2А, 26, 201, 203, 229, 245, 260, 300, 333. «Автобусы направлены через Ленинский пр. далее по действующим трассам (в оба направления)», — сообщает «Организатор перевозок».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Обновление от 17:00:

    В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили «Фонтанке», что 31 мая специалисты проводят испытания в Кировском районе.

    «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: проспект Стачек, дом 99. Аварийно-ремонтные службы на месте, меры безопасности обеспечены», — заявили в пресс-центре предприятия, уточнив, что температура воды не превышает 40 градусов.

    Испытания теплосетей тем временем продолжаются. По их окончанию будет проводиться ремонт теплосетей и восстановление благоустройства.

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