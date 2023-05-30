Яблочный спад. Как в Петербурге выбирают тех, кто будет проводить выборы

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в предпоследний день мая отбирали новые составы участковых избирательных комиссий. Им предстоит вершить будущее в ближайшие пять лет: выборы президента, губернатора, нового состава Государственной думы и Законодательного собрания города. «Фонтанка» рассказывает, кто хотел быть в этих списках, у кого получилось, а у кого — нет.



С рекламой у Шульман*



В Петербурге последние несколько месяцев организация с десятилетним стажем «Наблюдатели Петербурга» искала кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Их набирают раз в пять лет, и именно они занимаются технической стороной выборов — организуют голосование и считают бюллетени. Несмотря на массовый отъезд тех, кто раньше следил за выборами, «Наблюдателям» удалось найти почти полторы тысячи человек, чтобы отправить их в почти две тысячи участковых избирательных комиссий.



Как рассказала «Фонтанке» координатор «Наблюдателей» Надежда Астанина, прорекламировать поиск кандидатов в УИКи они просили медийных личностей, в том числе Екатерину Шульман* (признана иноагентом), почти треть откликнувшихся оказались её зрителями. Кроме того, следить за выборами пришли активисты, боровшиеся против реновации в Петербурге (закона о КРТ).

Большую часть желающих «Наблюдатели Петербурга» отправили в партию «Яблоко». Это парламентская партия, то есть представлена в Законодательном собрании города, а значит, надеялись в организации, её кандидатов, как и положено, должны были без вопросов зачислить в составы участковых избирательных комиссий. По закону, половина членов должны представлять именно парламентские партии. Документы, добавляют там, приняли безо всяких препон, а уже после начались проблемы, причем не только у «яблочников».



«Там засели навальнисты»



О давлении на своих кандидатов в участковые избирательные комиссии 27 мая рассказали в КПРФ. Первый секретарь райкома партии Евгений Сазонцев и депутат округа Ивановский Оксана Кандаурова сообщили, что в Невском районе работников бюджетной сферы, которых выдвинули коммунисты, начали настойчиво уговаривать отказаться от затеи следить за выборами. «Нам известно о случаях давления в как минимум двух организациях — СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района» и «Центр социальной помощи семьи и детям Невского района». Делегированных от КПРФ людей запугивают, угрожая увольнением и другими проблемами», — говорится в заявлении КПРФ. Бюджетникам якобы заявляли, что в партии «засели навальнисты». В итоге часть кандидатов в УИК действительно отозвали свои заявления.



«Сразу несколько кандидатов пожаловались координаторам на давление по линии работодателя. А в понедельник до своих жертв-студентов добрались вузы», — добавляет Надежда Астанина из «Наблюдателей Петербурга».

В петербургском избиркоме на вопрос «Фонтанки» о жалобах на давление со стороны работодателя не ответили. Однако, по данным собеседника в комиссии, эту информацию проверяли и даже доводили до чиновников рекомендации смягчить нравы.

Во имя электронного голосования

Ещё накануне заседания территориальных избирательных комиссий, которые должны были решить, кто попадёт в УИКи, к Элле Памфиловой, главе Центризбиркома, обратился председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он просил её экстренно вмешаться в процесс отбора. По словам Рыбакова, хоть в участковых избиркомах и должны быть представлены все парламентские партии, но районные комиссии пытаются не применять эту норму, чтобы туда не попало «Яблоко». Ряд избиркомов, писал он, решили сократить численность членов участковых избирательных комиссий до десяти. Например, так сделали в избиркоме Адмиралтейского района. И выбирать пять партийцев из шести будут рейтинговым голосованием. «Ряд должностных лиц территориальных избирательных комиссии не скрывает, что целью является недопущение в состав участковых избирательных комиссий кандидатур, представленных партией «Яблоко», — писал Рыбаков. «Фонтанка» задала вопрос пресс-службе ЦИКа, однако там не смогли ответить, получила ли Памфилова обращение от «Яблока» и будет ли как-то реагировать. Судя по следующим событиям, если она и пыталась на что-то повлиять, то тщетно.



С раннего утра территориальные избирательные комиссии начали сокращать количество членов нижестоящих участковых. Например, вот так объяснил это председатель ТИК № 30 в Центральном районе Владимир Соколов: «Есть несколько обстоятельств, которые позволяют нам уменьшить состав членов комиссий. В Центральном районе мало людей живёт. Нам всё время низкую явку ставят на вид. Мы прекрасно понимаем, что в следующем году наступит ДЭГ (электронное голосование), которое заберёт ещё 15–20 процентов явки. Хочу предложить вам сформировать комиссии с количеством не более 8 человек». По итогам обсуждения в число тех, кто будет проводить выборы, не попали ни представители «Яблока», ни «Справедливой России», рассказали «Фонтанке».



Аналогичным образом закончилось заседание в соседнем территориальном избиркоме №16 Центрального района. Как утверждают очевидцы, в 64-м территориальном избиркоме Центрального района кипели страсти. Представитель «Справедливой России», якобы, поняв, что его коллег не хотят брать заниматься выборами, начал скандировать: «Будьте мужиками, голосуйте за СР».



Почти не досталось мест представителям «Яблока» в Московском районе. Местный активист Дмитрий Хорзов написал в соцсетях, что в некоторых участковых комиссиях в итоге оказались люди с одинаковыми фамилиями (Хорзов называет это «семейным подрядом»), но никого в в вышестоящем избиркоме это не смутило. Например, в УИК угодили трое человек с фамилиями Кочерягин и Кочерягина.



В Невском районе (ТИК №24), утверждают «Наблюдатели», не уменьшали количество людей в участковом избиркоме и просто без объяснения причин не стали добавлять туда «яблочников». В Калининском районе (ТИК №38) на 10 участках нет «Справедливой России», на 18 — теперь нет никого от «Яблока». В Василеостровском районе потери оказались меньше — всего двое из 27 представителей фруктовой партии не смогли стать выборщиками. В Красносельском районе в одном из избиркомов тоже обошлись без сокращений и взяли почти всех. Полную сводку с остальных районов «Наблюдатели» пока не получили.



В городской избирательной комиссии «Фонтанке» сообщили, что пока не получили жалоб от партий и поэтому пока не готовы делать какие-то выводы. «Яблоко», сообщили «Фонтанке» в партии, не исключает что пойдет в суд.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»



* Екатерина Шульман внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.