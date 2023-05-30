Беглов, Муров и Цивилева нашли в Петербурге Центр для ветеранов СВО

В Петербурге появилось пространство для реабилитации участников СВО. Территория предоставлена бизнес-центром Bronka Space. Там помогут фронтовикам вернуться к прежней жизни.
Около 17 часов 30 мая в бизнес-центре Bronka Space Александр Беглов, генеральный директор Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров открыли региональный офис.
Указ о создании фонда «Защитники Отечества» для участников специальной военной операции подписан президентом в апреле.
О том, что именно супруга главы Кузбасса, которая возглавила фонд на федеральном уровне, откроет в Петербурге отделение фонда «Защитники Отечества», стало известно 25 мая, об этом рассказал в ходе телевизионного эфира Александр Беглов. Финансирование фонда предполагается из федерального бюджета и пожертвований.
БЦ «Bronka Space» — семиэтажный проект класса B+ — историческое здание 1885 года. Здесь размещался прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. Офис занял 800 квадратных метров, рассчитан на 50 сотрудников, для него устроена и парковка.
Заметим, еще недавно объект «Бронки Групп» посещал Александр Беглов с Алексеем Миллером.
Цель создания государственного фонда — помощь фронтовикам в социальной адаптации — обучение, рост их квалификации, трудоустройство наконец. Плюс — психологическая помощь, реабилитация и многое другое вплоть до надомного ухода за инвалидами.
Также после переезда производства в Кировский район города инвестор проекта, холдинг «Бронка Групп» планирует создать на освободившихся площадях культурно-патриотическое пространство. Так, сегодня уже готовится современное пространство для будущего интерактивного филиала музея «Битва за Ленинград» (находится во Всеволожском районе, где занимаются поиском и реставрацией военной техники времен Великой Отечественной). Данный проект создается совместно с бизнесменом Олегом Титберией, который изначально и основал этот музей в Ленобласти.