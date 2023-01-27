«Когда построю четыре музея, назову себя петербуржцем». К кому присоединилась «Бронка Групп»

Фото: Роман Киштанов Поделиться Поделиться





Два крупных петербургских бизнесмена заявили о стратегическом партнерстве на выставке одного из самых больших частных музеев России. «Фонтанка» узнала о масштабе планов, даже сосчитала самолеты в ангаре. Журналист увидел их стремление возродить утраченное после СССР.



Генеральный директор ЗАО «СММ» (лидер на российском рынке портовых кранов) Олег Титберия и глава известного холдинга «Бронка Групп» Никита Муров 27 января, около 13 часов, сообщили о сотрудничестве. Речь шла не про бизнес, но деньги на их идеи надо немалые.

Фото: Роман Киштанов Поделиться Поделиться





Их высказывания можно было услышать в музее «Битва за Ленинград» (Ленобласть, Всеволожск), где гости собрались в честь 79-летия снятия блокады.

Это один из крупнейших частных музеев России, специалисты которого находят на полях сражений Великой Отечественной войны военную технику и восстанавливают ее. Экспозиция содержит более 10 тысяч наименований. Даже танки и самолеты. В преддверии 80-летия полного снятия блокады, в 2024 году, музей готовит мощную реставрационную программу. Основатель и есть Олег Титберия.

Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Фото: Роман Киштанов Поделиться Поделиться





По данным нашего издания, гендиректор холдинга «Бронка Групп» Муров, давно взаимодействующий по различным направлениям с Титберией, предложил ему конкретную помощь. В том числе реализовать проект будущего памятника воинам-узбекистанцам, защищавшим Ленинград на Лемболовской твердыне.



Фото: проект памятника Поделиться Поделиться





Безусловно, историческая правда в том, что 10 июня 1941 года в боях возле деревни Лемболово сержант Минбаев встал на место командира и поднял бойцов в атаку. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Все же в подтексте есть и второй смысл. Большинство постсоветских военных мемориалов выполнено в стиле собирательного образа российского солдата. И конечно, русского. А при СССР было принято обязательно подчеркивать дружбу народов. После распада красной империи монументальная скульптура утратила этот жанр. Поэтому памятник Минбаеву является своего рода его восстановлением. Это про героику конкретных идеальных людей в жуткое время.

К 1941 году население Узбекистана составляло 6,55 млн человек, на фронт ушли более 1,9 млн. Из них — 588 тысяч погибли, 640 тысяч ранены, 158 тысяч пропали без вести. В том числе и под Ленинградом. Ташкент же для взрослого населения до сих пор является одним из кодов тыла, куда отправляли сотни тысяч людей. Жила там и Анна Ахматова.

Что касается конкретики планов, то Олег Титберия так ответил «Фонтанке»: «Мы договариваемся о том, что одновременно участвуем в строительстве четырех музеев. При таком масштабе нам нужны не просто помощники, а единомышленники».



Речь идет о музее «Дорога жизни» в Кобоне (сегодня там нулевой цикл строительства), музее «Ледовое побоище» возле Чудского озера (проект закончен), о самом северном музее мира (земля Франца-Иосифа), посвященном исследованию Арктики и, само собой, о расширении музея «Битва за Ленинград».

Говорить об этом Олег может часами. Заодно рассказал, как молодым приехал в Ленинград из Абхазии, поступил в мореходку, а сроки он назвал красиво: «Когда я построю все музеи, то назову себя петербуржцем».