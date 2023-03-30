Миллер, Беглов, Муров открыли новый «Измерон»

Фото: «НПФ Завод «Измерон» Поделиться Поделиться





На запуск нового производства в Петербурге прибыли Алексей Миллер и губернатор. Гендиректору «Бронка Групп» пришлось держать речь третьим. «Фонтанка» знает, кому сказал спасибо руководитель «Измерона». Наше издание цитирует и приводит цифры.

Новая производственная площадка завода «Измерон» открыта 30 марта в Кировском районе Санкт-Петербурга, само производство стартует 31 марта. При запуске присутствовали губернатор Александр Беглов, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Бронка Групп» Никита Муров и гендиректор ООО «НПФ Завод «Измерон» Павел Альтов.



По данным «Фонтанки», инвестиции холдинга «Бронка Групп» в проект составили 2,3 млрд рублей (перечень выпускаемых изделий вырастет в четыре раза — с 50 до 200 наименований). Российские добывающие компании, в том числе — «Газпром», получат инновационные образцы техники для строительства и эксплуатации скважин. Оборудование позволит дистанционно управлять бурением и вести мониторинг рабочих процессов.



Фото: «НПФ Завод «Измерон» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» выбрала по фразе от каждого именитого спикера.

— Сотрудничество «Измерона» и «Газпрома» носит долгий и успешный характер. … Это оборудование мы широко применяем на наших месторождениях на Ямале, в Восточной Сибири, и Дальнем Востоке, — сказал при открытии Алексей Миллер.

— Новое предприятие — это выполнение поручения Президента об укреплении технологического суверенитета России, — произнес Александр Беглов, отметив вклад «Газпрома» и «Измерона» в создание 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест.



— Мы стали одними из первых участников процесса импортозамещения, — заявил генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров, не забыв подчеркнуть, что «Измерон» еще с 2008 года поставляет подземные комплексы на объекты «Газпрома». «… налажен выпуск отечественной продукции по стоимости значительно ниже относительно импортных аналогов …».



Завод нарастит мощность на 40%, по цене оно будет примерно на 30% ниже импортных аналогов. Предприятие заплатило с 2013 года под 6 млрд рублей налогов в городской бюджет и планирует как минимум удвоить эту сумму в ближайшее время.



Фото: «НПФ Завод «Измерон» Поделиться Поделиться





В такой компании не мог промолчать и генеральный директор «НПФ Завод «Измерон» Павел Альтов: « … удалось уложиться в бюджет и сроки …. Нам же требовалось большое количество согласований. Спасибо городу Петербургу».



Справка:

Общая площадь нового «Измерона» составляет 19,5 тысяч квадратных метров, из которых 15 тысяч приходятся на производственный корпус, а 4,5 тысяч — на административный. На строительство нового «Измерона» ушло менее 3 лет, что является удивительно скорым.

На площадке есть современные ленточнопильные, токарные, фрезерные (универсальные и с числовым программным управлением) станки, закалочные и отпускные печи, печи газовые цементационные, уникальные станки глубокого сверления (до 4 метров), а также парк испытательных стендов. Производство позволит заместить аналогичное оборудование зарубежных компаний, являющихся лидерами отрасли, таких как Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes.



Что касается здания в Центральном районе, где ранее располагался «Измерон» и «ПНК им. Кирова», то пространства будут использоваться для развития других бизнес-направлений холдинга «Бронка Групп».



«Газпром» — крупнейший заказчик для предприятий промышленного комплекса Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» с 2015 года ведут совместную работу по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций города, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

На данный момент в этой работе приняли участие более 140 предприятий Санкт-Петербурга. Они производят широкую номенклатуру продукции, применяемой на объектах нефтегазовой промышленности. В частности, трубы, трубопроводную арматуру различной конфигурации, энергетическое оборудование, контрольно-измерительное и телекоммуникационное оборудование, средства сетевой безопасности, ИТ-платформы. Например, в Санкт-Петербурге с учетом высоких требований «Газпрома» производят самые мощные в России газоперекачивающие агрегаты «Ладога». Они используются в масштабных, стратегически важных для страны инвестиционных проектах компании.

