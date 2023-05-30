«Мне сон снился, что я в танке». Истории жителей домов, пострадавших от БПЛА

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Жители московских домов, в которые 30 мая попали беспилотники, делятся своими впечатлениями. Так, в доме на улице Атласова не только выбило стёкла, но и прорвало трубу. А на Ленинском проспекте обломки упали на золотую BMW, но не повредили её, пишет MSK1.



Фото: читатель MSK1 Поделиться Поделиться





Александр живет на Атласова на 24-м этаже, прямо под повреждённой квартирой. «Нас топить начало, мы сразу убирать всё стали, — рассказывает он. — Соседям балкон тоже выбило. Сейчас там сквозная дырка, отверстие сквозное, и там внутри коммунальные трубы повредило, поэтому вода пошла, затопило на этаж вниз. Сейчас уже всё нормально, собрали». Так же он добавила, что у соседей сверху, предположительно, «ранения осколочные», но они отказались от помощи.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Услышал удар. Все спали, я подпрыгнул, — говорит Александр. — Причем интересно так получилось, что мне сон снился, что я в танке, едем на Украину. Не то что хлопок, а взрыв, такой скрежет металла, я сначала подумал, что фура куда-то врезалась».



Андрей, по его словам, собирается увозить детей на дачу. «В четыре утра прогремел сильный взрыв, полетели окна. Я выглянул в окно — с крыши полетели предметы всякие. Вышел на улицу, тут собрался народ, приехала полиция. Обломки валялись беспилотника. Четко крылья было видно. Иллюзий не было. Дыра в стене. Люди не пострадали, но посекло кого-то осколками, говорят. Дочки испугались, но уже пришли в себя», — рассказал он MSK1.

РБК тоже приводит слова одного из местных жителей: «Грохот достаточно сильный раздался — я прошел, посмотрел по квартире: вроде все цело. Дальше лег спать. Потом охрана по домофону связалась, попросила выйти из квартиры — сказали, что в соседнюю квартиру залетел БПЛА. Потом в течение часа людей эвакуировали, спецслужбы приехали».



На Профсоюзной улице повреждён не только 11-й дом, в который попали обломки аппарата, но и в соседний 10-й, в нём выбило сетки на окнах.



Фото: Вера Борисова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Около пяти [часов утра] я слышала грохот резкий, как во время грозы. От этого проснулась, но не стала вставать. В итоге встала покормить кошку и увидела, что половина сетки от комаров на окне согнулась внутрь. И только сейчас поняла, что это могла быть [взрывная] волна. Тревожно, жалко дом, красивый», — делится Ольга с MSK1.



Евгения живёт под квартирой, куда попали обломки, два этажа ниже. «С утра слышала, как прожужжал беспилотник, как выяснилось. Как он ударился в стекло. Посмотрела в окно — ничего не было, тишина. Легла спать. А в шесть часов утра, когда прозвенел будильник, в окно посмотрела — внизу уже пожарные, полицейские, всё оцеплено. И в 06:30 в квартиру позвонил полицейский, сказал, что наш подъезд и соседние эвакуируют. Нам предлагали, причем раза три, в центр временного размещения. Но я с собакой, поэтому отказалась», — говорит женщина.



Рядом с домом находятся несколько детских площадок, и теперь матери боятся отпускать детей на улицу. «Теперь уже непонятно, где безопаснее: дома, в бункере или на улице», — переживает одна из мам.

Житель Ленинского проспекта Дмитрий слышал три хлопка. «Пожара не было, но, судя по копоти, что-то горело, скорее всего, остатки топлива от самолетика, он вроде бензиновый был», — добавляет он.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться



