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    Надышался дымом. Посмотрите, как в Курске пожарные реанимировали кота

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    В Курске спасатели вытащили с балкона второго этажа во время пожара мальчика — ребенок не пострадал. Чуть меньше повезло коту, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни — ему пришлось провести реанимацию, сообщили 30 мая в telegram-канале МЧС России по Курской области.

    МЧС_46

    «Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам», — сообщили в спасательном ведомстве.

    Там напомнили, что первоочередная задача МЧС — спасение людей, однако на пожаре помощь окажут всем, в том числе и домашним животным. При этом спасатели не выезжают на вызов одного только животного, поскольку в этот момент может потребоваться помощь людям.

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    ПожарныеМЧСЖивотныеКот
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