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    КАД между проспектами Культуры и Энгельса на неделю сузит ремонт

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Устранять колейность проезжей части продолжат на севере кольцевой автодороги Петербурга. Дорожники и ограничения появятся на внешнем кольце между развязками с проспектами Культуры и Энгельса.

    С 4 по 10 июня на участке с 27-го по 24-й километр внешнего кольца КАД перекроют первую полосу, сообщает 30 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй и третьей полосах на время работ ограничат скорость движения до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

    Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг». Колейность также ликвидируют на участке внешнего кольца между Шафировским проспектом и дорогой Петербург — Матокса, ограничения там продлятся до 4 июня. А с 14 по 20 июня для ремонта перекроют путепровод на развязке с Выборгским шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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