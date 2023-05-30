КАД между проспектами Культуры и Энгельса на неделю сузит ремонт

Устранять колейность проезжей части продолжат на севере кольцевой автодороги Петербурга. Дорожники и ограничения появятся на внешнем кольце между развязками с проспектами Культуры и Энгельса.

С 4 по 10 июня на участке с 27-го по 24-й километр внешнего кольца КАД перекроют первую полосу, сообщает 30 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй и третьей полосах на время работ ограничат скорость движения до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.