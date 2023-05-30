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    Глава Истринского городского округа призвала не публиковать видеозаписи работы российской ПВО

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    Глава Истринского городского округа Московской области Татьяна Витушева призвала нигде не публиковать и не комментировать кадры работы российской ПВО. Об этом она написала 30 мая в своем телеграм-канале.

    Она отметила, что в настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов беспилотника и напомнила, что в случае обнаружения дрона в небе или места запуска аппарата на земле, необходимо позвонить по номеру 112.

    Член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов выразил мнение, что за публикацию фото и видео беспилотников и работы ПВО необходимо ввести уголовную ответственность, поскольку такие съемки играют на руку Киеву. В комментарии РИА Новости он заявил, что «мы не можем себе позволить подобную расхлябанность».

    Как сообщало Минобороны РФ, в утренней атаке на столицу и Московскую область было задействовано восемь летательных аппаратов самолетного типа. Пять украинских беспилотников сбили в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» утром 30 мая. Еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

    Мэр столицы Собянин рассказал о незначительных повреждениях в нескольких домах в результате попадания БПЛА. Речь идет о домах на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. Жильцов нескольких подъездов высоток на Профсоюзной и Ленинском эвакуировали на время работы спецслужб. Серьезно пострадавших нет, уточнил Собянин, двоим оказали медицинскую помощь на месте.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале написал, что в регионе работала система ПВО. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье.

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