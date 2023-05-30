Глава Истринского городского округа призвала не публиковать видеозаписи работы российской ПВО

Глава Истринского городского округа Московской области Татьяна Витушева призвала нигде не публиковать и не комментировать кадры работы российской ПВО. Об этом она написала 30 мая в своем телеграм-канале.



Она отметила, что в настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов беспилотника и напомнила, что в случае обнаружения дрона в небе или места запуска аппарата на земле, необходимо позвонить по номеру 112.



Член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов выразил мнение, что за публикацию фото и видео беспилотников и работы ПВО необходимо ввести уголовную ответственность, поскольку такие съемки играют на руку Киеву. В комментарии РИА Новости он заявил, что «мы не можем себе позволить подобную расхлябанность».

