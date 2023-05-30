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    Финская пограничница прикинулась мёртвой на границе с Россией

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    Финская биатлонистка и пограничница 27-летняя Эрика Янкя, участница сборной Финляндии по биатлону, рассказала в своих соцсетях, а также журналистам о случившемся с ней ЧП на границе с Россией. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

    По словам спортсменки, вечером 26 мая она вышла на пробежку у КПП «Вартиус» на российско-финской границе — с российской стороны этот пункт называется Люття и находится на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии. Во время пробежки она увидела метрах в десяти медведя, который показался ей разъяренным и направился в ее сторону. Тогда она решила упасть на землю и притвориться мертвой.

    «Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?» — рассказала она местной газете.

    В итоге зверь отошел. Спортсменка не пострадала. В соцсетях она призналась, что эта встреча «надолго оставит след в ее памяти», а также поблагодарила за поддержку семью, коллег и друзей.

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