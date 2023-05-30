Финская пограничница прикинулась мёртвой на границе с Россией

Финская биатлонистка и пограничница 27-летняя Эрика Янкя, участница сборной Финляндии по биатлону, рассказала в своих соцсетях, а также журналистам о случившемся с ней ЧП на границе с Россией. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.



По словам спортсменки, вечером 26 мая она вышла на пробежку у КПП «Вартиус» на российско-финской границе — с российской стороны этот пункт называется Люття и находится на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии. Во время пробежки она увидела метрах в десяти медведя, который показался ей разъяренным и направился в ее сторону. Тогда она решила упасть на землю и притвориться мертвой.

