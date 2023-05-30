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    На Космонавтов самокатчик перелетел через капот. Глядя на видео, его оправдывают в соцсетях

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    Авария с участием автомобиля и очень мобильного пешехода в Московском районе Петербурга заставила углубиться в правила дорожного движения. Самокатчик обрёл сочувствующих в соцсетях.

    Видео с проспекта Космонавтов 29 мая разбирают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах автомобиль поворачивает во двор, когда из-за припаркованной «ГАЗели» выскакивает самокатчик. Избежать столкновения не удаётся. Человек перелетает через капот, встать сразу ему не удаётся.

    В комментариях нет единодушия. Одни винят беду автомобилистов и пешеходов — мол, снова едут по переходу. Другие напоминают, что въезд во двор всё же не переход, и не снимают вину с водителя: «Оба невнимательные. Один газанул, второй летел».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Свою долю негодования получила и «ГАЗель», припаркованная на выезде. Впрочем, даже те, кто, по собственному признанию, недолюбливают СИМ, признают: в безопасности манёвра не убедился водитель.

    «Фонтанка» адресовала ГУ МВД по Петербургу и области вопрос о состоянии самокатчика.

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