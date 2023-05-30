На Космонавтов самокатчик перелетел через капот. Глядя на видео, его оправдывают в соцсетях

Авария с участием автомобиля и очень мобильного пешехода в Московском районе Петербурга заставила углубиться в правила дорожного движения. Самокатчик обрёл сочувствующих в соцсетях.



Видео с проспекта Космонавтов 29 мая разбирают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах автомобиль поворачивает во двор, когда из-за припаркованной «ГАЗели» выскакивает самокатчик. Избежать столкновения не удаётся. Человек перелетает через капот, встать сразу ему не удаётся.

В комментариях нет единодушия. Одни винят беду автомобилистов и пешеходов — мол, снова едут по переходу. Другие напоминают, что въезд во двор всё же не переход, и не снимают вину с водителя: «Оба невнимательные. Один газанул, второй летел».