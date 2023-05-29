Крупнейшие в Европе учения ВВС начались в Финляндии, Швеции и Норвегии

В понедельник, 29 мая, стартовали крупнейшие в Европе учения военно-воздушных сил Финляндии, Швеции и Норвегии. В учениях «Вызовы Арктики» (Arctic Challenge Exercise 23) принимают участие порядка 3 тысяч военнослужащих и 150 самолетов, сообщают 29 мая финские СМИ.



«В Рованиеми и Пирккале, а также в Лулео (Швеция) и норвежском Эрланде начинаются международные учения Arctic Challenge Exercise 23», — пишут издания.



К учениям присоединятся также Дания, Нидерланды, Чехия, США, Италия, Канада, Франция, Швейцария, Великобритания, Бельгия и ФРГ.

