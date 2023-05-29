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    Крупнейшие в Европе учения ВВС начались в Финляндии, Швеции и Норвегии

    1981
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    В понедельник, 29 мая, стартовали крупнейшие в Европе учения военно-воздушных сил Финляндии, Швеции и Норвегии. В учениях «Вызовы Арктики» (Arctic Challenge Exercise 23) принимают участие порядка 3 тысяч военнослужащих и 150 самолетов, сообщают 29 мая финские СМИ.

    «В Рованиеми и Пирккале, а также в Лулео (Швеция) и норвежском Эрланде начинаются международные учения Arctic Challenge Exercise 23», — пишут издания.

    К учениям присоединятся также Дания, Нидерланды, Чехия, США, Италия, Канада, Франция, Швейцария, Великобритания, Бельгия и ФРГ.

    Из техники в европейских учениях планируют задействовать 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet, самолеты связи и транспортные самолеты.

    Реакция жителей оказалась неоднозначной, так, защитники мира Лапландии днем 29 мая планируют выйти на антивоенные демонстрации в центре Рованиеми. Они считают, что учения сильно загрязняют воздух: выбросы 150 военных самолетов равнозначны выбросам более девяти миллионов легковых автомобилей. К тому же учения усиливают конфронтацию с Россией, заявил секретарь ассоциации защитников мира Тапио Сиириля. Также в ассоциации выступили против членства Финляндии в НАТО.

    Это уже шестые совместные учения Финляндии, Норвегии и Швеции — первые состоялись в 2013 году, и с тех пор учения проводятся каждые два года. В этом году руководит «Вызовами Арктики» Финляндия.

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