Троллейбус и ремонт собрали пробку на Гороховой и набережной Фонтанки

Локальный транспортный коллапс случился утром 29 мая в Адмиралтейском районе Петербурга при въезде на Семёновский мост. К затруднениям из-за ремонтных работ добавилась дорожная авария.
На Семёновском мосту через Фонтанку в створе Гороховой улицы столкнулись легковой автомобиль и троллейбус
UPD: В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», однако, факт ДТП с троллейбусом не подтвердили.
Напомним, что на Семёновском мосту ремонтируют асфальтобетонное покрытие. Асфальт меняют поэтапно — по две полосы. Движение на переправе ограничено до 7 июня.