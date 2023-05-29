    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    Троллейбус и ремонт собрали пробку на Гороховой и набережной Фонтанки

    1148
    обсудить
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Локальный транспортный коллапс случился утром 29 мая в Адмиралтейском районе Петербурга при въезде на Семёновский мост. К затруднениям из-за ремонтных работ добавилась дорожная авария.

    На Семёновском мосту через Фонтанку в створе Гороховой улицы столкнулись легковой автомобиль и троллейбус № 17, сообщают «Фонтанке» очевидцы. Из-за этого еще сильнее осложнилась дорожная ситуация, итак непростая из-за ремонта на мосту. В результате, по данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы собрались на Гороховой улице от Загородного проспекта к мосту и на четной стороне набережной Фонтанки от центра.

    ПоделитьсяПоделиться

    UPD: В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», однако, факт ДТП с троллейбусом не подтвердили.

    Напомним, что на Семёновском мосту ремонтируют асфальтобетонное покрытие. Асфальт меняют поэтапно — по две полосы. Движение на переправе ограничено до 7 июня.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с троллейбусомПробкаРемонт дорог
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close