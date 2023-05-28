Отложили даже ЕГЭ. В Белгородской области из-за обстрелов досрочно закончили учебный год

В семи приграничных муниципальных образованиях, Белгороде и Яковлевском и Новооскольском городских округах учебный год завершен досрочно. Об этом 28 мая сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Он отметил, что завершение года касается всех, кроме тех школьников, кому предстоит сдача экзаменов. Накануне из-за обстрелов Шебекинского округа было принято решение перенести ЕГЭ по русскому языку на 31 мая.

«В понедельник в Грайворонском округе и Шебекинском округе в администрациях, через школы начнем дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона», — добавил Гладков.

