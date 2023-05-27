«Попали под обстрел, даже не смог выйти из машины». Губернатор Гладков рассказал о решениях, принятых после субботних атак на Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области за субботу пять раз попадал под обстрелы. Об этом вечером 27 мая в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — пишет губернатор.

Он рассказал, что из-за обстрелов повреждены 11 домов, в 70 квартирах выбиты стекла в окнах и балконах. Также частичные разрушения есть у 6 частных домов, на 2 крупных предприятиях, 3 коммерческих объектах и 12 автомобилях.