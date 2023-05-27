«Попали под обстрел, даже не смог выйти из машины». Губернатор Гладков рассказал о решениях, принятых после субботних атак на Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области за субботу пять раз попадал под обстрелы. Об этом вечером 27 мая в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — пишет губернатор.
Он рассказал, что из-за обстрелов повреждены 11 домов, в 70 квартирах выбиты стекла в окнах и балконах. Также частичные разрушения есть у 6 частных домов, на 2 крупных предприятиях, 3 коммерческих объектах и 12 автомобилях.
«Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят», — сообщил Гладков.
Губернатор поручил придумать схему движения транспорта, при которой он не будет проезжать Шебекино.
«Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем», — написал Гладков.
Изменения также коснутся дат проведения ЕГЭ по русскому языку. По словам губернатора, экзамен по этому предмету перенесут для жителей Шебекинского округа на вторник.
«У всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе», — отметил он.
Утром 27 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском округе в Белгородской области погиб один человек — охранник местного предприятия. В числе пострадавших также 15-летняя девочка с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Еще одному мужчине рассекло кожу головы.