«Самый тяжелый день в Шебекинском округе». Двое детей пострадали, один человек погиб в результате обстрелов

В результате обстрела в Шебекинском округе в Белгородской области погиб один человек. Об этом 27 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, погибший — охранник местного предприятия. В момент обстрела он находился на улице.

В числе пострадавших также 15-летняя девочка с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Подростков везут в детскую областную больницу. Еще одному мужчине рассекло кожу головы. Раны обработали врачи. Госпитализация ему не потребовалась.