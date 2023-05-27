«Самый тяжелый день в Шебекинском округе». Двое детей пострадали, один человек погиб в результате обстрелов

В результате обстрела в Шебекинском округе в Белгородской области погиб один человек. Об этом 27 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, погибший — охранник местного предприятия. В момент обстрела он находился на улице.
В числе пострадавших также 15-летняя девочка с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Подростков везут в детскую областную больницу. Еще одному мужчине рассекло кожу головы. Раны обработали врачи. Госпитализация ему не потребовалась.
«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние», — сказал Гладков.
В Шебекино, уточнил он, повредило линии электропередачи. Территорию обследуют аварийные и оперативные службы. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе», — заключил губернатор.
Утром 27 мая Гладков сообщал, что Шебекино находится под обстрелом ВСУ. Одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Днем стало известно, что в селе Поповка Краснояружского района сбили беспилотник.