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    «Самый тяжелый день в Шебекинском округе». Двое детей пострадали, один человек погиб в результате обстрелов

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    В результате обстрела в Шебекинском округе в Белгородской области погиб один человек. Об этом 27 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора, погибший — охранник местного предприятия. В момент обстрела он находился на улице.

    В числе пострадавших также 15-летняя девочка с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Подростков везут в детскую областную больницу. Еще одному мужчине рассекло кожу головы. Раны обработали врачи. Госпитализация ему не потребовалась.

    «Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние», — сказал Гладков.

    В Шебекино, уточнил он, повредило линии электропередачи. Территорию обследуют аварийные и оперативные службы. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе», — заключил губернатор.

    Утром 27 мая Гладков сообщал, что Шебекино находится под обстрелом ВСУ. Одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Днем стало известно, что в селе Поповка Краснояружского района сбили беспилотник.

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