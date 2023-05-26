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    Коллегия разрешила Бастрыкину возбудить «взяточные» дела в отношении трех судей

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    Высшая квалификационная коллегия судей дала добро Следственному комитету на возбуждение дел по статьям о взятке и посредничестве в отношении трех судей из Ростовской области.

    Как сообщает 26 мая «Коммерсантъ», под статьи могут попасть председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, которая получила отставку в апреле, ее действующий заместитель Татьяна Юрова и председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко.

    Золотаревой грозит семь эпизодов взяток в крупном и особо крупном размерах. У Юровой посредничество и получение, у Бондаренко только посредничество.

    Конкретные дела, по которым судьи якобы получали взятки, не называются. Издание со ссылкой на источник отмечает, что за ними была установлена слежка — деньги платились за отказы в арестах и мягкие приговоры. Посредниками могли быть адвокаты и сотрудники судебного управления. Начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский уже находится в СИЗО.

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