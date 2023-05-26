Коллегия разрешила Бастрыкину возбудить «взяточные» дела в отношении трех судей

Высшая квалификационная коллегия судей дала добро Следственному комитету на возбуждение дел по статьям о взятке и посредничестве в отношении трех судей из Ростовской области.

Как сообщает 26 мая «Коммерсантъ», под статьи могут попасть председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, которая получила отставку в апреле, ее действующий заместитель Татьяна Юрова и председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко.

Золотаревой грозит семь эпизодов взяток в крупном и особо крупном размерах. У Юровой посредничество и получение, у Бондаренко только посредничество.