Во время полёта Asiana Airlines в самолёте открылась дверь. Люди в больнице из-за проблем с дыханием

В самолёте авиакомпании Asiana Airlines незадолго до посадки в южнокорейском городе Тэгу 26 мая открылась дверь — прямо в воздухе. Никто не выпал. Один из пассажиров снял этот момент на видео. Reuters со ссылкой на представителя компании и пожарную службу Тэгу сообщает, что пострадавших нет, но девять пассажиров были доставлены в больницу с проблемами дыхания из-за шока.

«Пассажир, сидевший возле аварийного выхода, сказал, что коснулся его рычага», — рассказал чиновник.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Посадка прошла около 12:40 по местному времени (3:40 по Гринвичу) — на час раньше, чем по расписанию.



Как передаёт РИА Новости, полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к открытию двери. Всего на борту были 194 человека.

