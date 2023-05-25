    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    759мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.98eur85.88

    К праздничным перекрытиям в Петербурге присоединятся ремонтные работы на Пироговской набережной

    786
    1 комментарий

    В субботу, 27 мая, помимо праздничных перекрытий в центре, водителей Петербурга ждут новые ограничения движения в пяти районах: Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском. В том числе на день закроют пару съездов на Пироговской набережной.

    Выборгский район

    С 27 мая по 28 июня для движения закроют участок улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта, сообщает 25 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжается строительство газопровода, завершить которое планируют к 3 августа. Объехать перекрытие можно будет по Удельному проспекту, Олонецкой улице и Костромскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за ремонта дорожного покрытия на Пироговской набережной на один день 27 мая закроют съезды с набережной на Литейный мост и Большой Сампсониевский проспект и с улицы Академика Лебедева на набережную. Объезд предусмотрен по улице Академика Лебедева, улице Комсомола, площади Ленина, Боткинской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Финляндскому проспекту, Пироговской набережной, Евпаторийскому переулку, Литейному мосту, Шпалерной и Гагаринской улицам, набережной Кутузова, Воскресенской набережной и проспекту Чернышевского. Напомним также, что до 10 июля движение по Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева ограничено.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский район

    Работы по реконструкции водопроводной сети на площади Стачек с 27 по 28 мая ограничат проезд по площади Стачек от Перекопской улицы до Промышленной улицы и перекроют — по Промышленной улице в створе проспекта Стачек. Объехать участок можно будет по проспекту Стачек, Оборонной улице, Турбинной улице, улице Косинова и улице Гладкова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красногвардейский район

    До 9 июня ограничат движение транспорта по Ржевской площади. Там будут ремонтировать дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петроградский район

    С 27 мая по 5 августа из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к Ремесленной улице. Объезд предусмотрен по улице Савиной, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Спортивной улице и Новоладожской улице. Также напомним, что проезд по Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до моста Бетанкура ограничен до 3 августа 2024 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Пушкине до 28 июня для реконструкции теплосетей перекроют движение по Павловскому шоссе от дома 19 до дома 27 по Пионерской улице. Объехать участок можно будет по Захарьевской улице, улице Радищева и Саперной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close