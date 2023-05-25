К праздничным перекрытиям в Петербурге присоединятся ремонтные работы на Пироговской набережной

В субботу, 27 мая, помимо праздничных перекрытий в центре, водителей Петербурга ждут новые ограничения движения в пяти районах: Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском. В том числе на день закроют пару съездов на Пироговской набережной.
Выборгский район
С 27 мая по 28 июня для движения закроют участок улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта, сообщает 25 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжается строительство газопровода, завершить которое планируют к 3 августа. Объехать перекрытие можно будет по Удельному проспекту, Олонецкой улице и Костромскому проспекту.
Из-за ремонта дорожного покрытия на Пироговской набережной на один день 27 мая закроют съезды с набережной на Литейный мост и Большой Сампсониевский проспект и с улицы Академика Лебедева на набережную. Объезд предусмотрен по улице Академика Лебедева, улице Комсомола, площади Ленина, Боткинской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Финляндскому проспекту, Пироговской набережной, Евпаторийскому переулку, Литейному мосту, Шпалерной и Гагаринской улицам, набережной Кутузова, Воскресенской набережной и проспекту Чернышевского. Напомним также, что до 10 июля движение по Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева ограничено.
Кировский район
Работы по реконструкции водопроводной сети на площади Стачек с 27 по 28 мая ограничат проезд по площади Стачек от Перекопской улицы до Промышленной улицы и перекроют — по Промышленной улице в створе проспекта Стачек. Объехать участок можно будет по проспекту Стачек, Оборонной улице, Турбинной улице, улице Косинова и улице Гладкова.
Красногвардейский район
До 9 июня ограничат движение транспорта по Ржевской площади. Там будут ремонтировать дорогу.
Петроградский район
С 27 мая по 5 августа из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к Ремесленной улице. Объезд предусмотрен по улице Савиной, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Спортивной улице и Новоладожской улице. Также напомним, что проезд по Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до моста Бетанкура ограничен до 3 августа 2024 года.
Пушкинский район
В Пушкине до 28 июня для реконструкции теплосетей перекроют движение по Павловскому шоссе от