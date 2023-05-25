К праздничным перекрытиям в Петербурге присоединятся ремонтные работы на Пироговской набережной

В субботу, 27 мая, помимо праздничных перекрытий в центре, водителей Петербурга ждут новые ограничения движения в пяти районах: Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском. В том числе на день закроют пару съездов на Пироговской набережной.



Выборгский район

С 27 мая по 28 июня для движения закроют участок улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта, сообщает 25 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжается строительство газопровода, завершить которое планируют к 3 августа. Объехать перекрытие можно будет по Удельному проспекту, Олонецкой улице и Костромскому проспекту.