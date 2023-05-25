В Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас, людей уводят в безопасное место

В Белгородской области в эти минуты временно вывозят в безопасное место жителей хутора Калинин (Яковлевский городской округ), рассказал 25 мая в своём официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



В поле рядом с хутором обнаружена «воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом», уточняет глава региона.



Место вокруг воронки оцеплено. Инженерная группа Министерства обороны РФ готовится приступить к ликвидации боеприпаса. О его мощности и принадлежности не сообщается.



Ранее Гладков сообщил, сколько раз за минувшие сутки обстреливали со стороны Украины Белгородскую область. Больше всего пострадал Грайворонский городской округ, его за 24 мая обстреляли 87 раз. Есть раненая — 85-летняя женщина с легкой контузией.

