    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, ю-з

    763мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.17eur86.55

    Жители Грайворона и Головчино возвращаются в свои дома после отмены КТО

    1549
    11 комментариев

    Жители города Грайворон и села Головчино вернулись в свои дома после отмены КТО. Об этом вечером 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Жителей сел Гора-Подол, Глотово и Козинки власти пообещали централизованно вернуть в ближайшее время.

    Гладков также рассказал, что в селах Гора-Подол, Глотово и Козинка остались люди, которые категорически отказались покидать свои дома. В основном это люди преклонного возраста, которые отказались даже поехать в больницу.

    «Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить», — добавил губернатор.

    Электроснабжение в селах должны восстановить к 15 часам следующего дня, тогда же появятся сотовая связь и водоснабжение. Завтра же власти начнут подомовой обход территории, поскольку много домов и автомобилей получили разрушения.

    На время проведения контртеррористической операции из Козинки и Глотово вывезли около ста человек, включая лежачих и детей. Также власти уведомили, что в Белгородской области «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, села Гора-Подол, Замостья, Сподарюшино.

    В Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции, введенный после вторжения украинских диверсантов. Нападение на Грайворонский городской округ произошло накануне. Зачистка территории продолжалась до сегодняшнего дня. Возбуждено уголовное дело по ряду статей. Боевикам удалось зайти в ряд приграничных населенных пунктов. В Минобороны отчитались о ликвидации более 70 диверсантов.

    Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских, пенсионерка 1941 года рождения умерла во время организованного властями переезда в безопасное место.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КТО в Белгородской областиБелгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close