Жители Грайворона и Головчино возвращаются в свои дома после отмены КТО

Жители города Грайворон и села Головчино вернулись в свои дома после отмены КТО. Об этом вечером 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Жителей сел Гора-Подол, Глотово и Козинки власти пообещали централизованно вернуть в ближайшее время.
Гладков также рассказал, что в селах Гора-Подол, Глотово и Козинка остались люди, которые категорически отказались покидать свои дома. В основном это люди преклонного возраста, которые отказались даже поехать в больницу.
«Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить», — добавил губернатор.
Электроснабжение в селах должны восстановить к 15 часам следующего дня, тогда же появятся сотовая связь и водоснабжение. Завтра же власти начнут подомовой обход территории, поскольку много домов и автомобилей получили разрушения.
На время проведения контртеррористической операции из Козинки и Глотово вывезли около ста человек, включая лежачих и детей. Также власти уведомили, что в Белгородской области «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, села Гора-Подол, Замостья, Сподарюшино.