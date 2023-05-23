Жители Грайворона и Головчино возвращаются в свои дома после отмены КТО

Жители города Грайворон и села Головчино вернулись в свои дома после отмены КТО. Об этом вечером 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Жителей сел Гора-Подол, Глотово и Козинки власти пообещали централизованно вернуть в ближайшее время.



Гладков также рассказал, что в селах Гора-Подол, Глотово и Козинка остались люди, которые категорически отказались покидать свои дома. В основном это люди преклонного возраста, которые отказались даже поехать в больницу.



«Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить», — добавил губернатор.

