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    Включая лежачих и детей. Из двух сел в Белгородской области вывезли около ста жителей

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    Около ста жителей, включая лежачих и детей, были вывезены из сел Глотово и Козинка Гравойронского района. Об этом в своем телеграм-канале 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    На месте работает оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым.

    Также Гладков рассказал, что одна из жительниц Козинки находится в больнице с осколочными ранениями левого плеча и поясничной области, а также огнестрельным переломом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

    Ранее стало известно, что в Белгородской области «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.

    С 22 мая в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается, говорится в сообщении.

    Напомним, после нападения украинской ДРГ на населенные пункты Белгородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил СК РФ. Подробнее о том, что такое режим контртеррористической операции, читайте в наших карточках.

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