Включая лежачих и детей. Из двух сел в Белгородской области вывезли около ста жителей

Около ста жителей, включая лежачих и детей, были вывезены из сел Глотово и Козинка Гравойронского района. Об этом в своем телеграм-канале 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



На месте работает оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым.

Также Гладков рассказал, что одна из жительниц Козинки находится в больнице с осколочными ранениями левого плеча и поясничной области, а также огнестрельным переломом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.