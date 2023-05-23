Режим КТО в Белгородской области отменен

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, введенный накануне после вторжения украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Решение принято начальником Управления ФСБ России по Белгородской области в связи с «ликвидацией угрозы безопасности граждан».
В публикации пресс-службы по сути повторяется заявление Минобороны РФ о том, что ДРГ была «блокирована и разгромлена», а ее остатки отброшены на территорию Украины. Также там сказано, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских, пенсионерка 1941 года рождения умерла во время организованного властями переезда в безопасное место.
Нападение на Грайворонский городской округ произошло накануне. Зачистка территории продолжалась до сегодняшнего дня. Возбуждено уголовное дело по ряду статей. Боевикам удалось зайти в ряд приграничных населенных пунктов. В Минобороны отчитались о ликвидации более 70 диверсантов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.