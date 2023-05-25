Белгородскую область за сутки обстреляли около 150 раз, только Грайворонский округ — 87 раз. Есть раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 мая сообщил, сколько раз за минувшие сутки «прилетало» со стороны Украины по его региону.



Больше всего пострадал Грайворонский городской округ, его за 24 мая обстреляли 87 раз. Есть раненая — 85-летняя женщина с легкой контузией. 84 снарядов было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, был пожар. Три минометных снаряда выпущено по селу Дроновка, разрушен дом.



16 раз обстреляли Белгородский район (хутор Варишкин, села Наумовка, Журавлевка), работала артиллерия. На подлете к селу Соломино беспилотник удалось сбить. Под минометный обстрел попал хутор Старый в Волоконовском районе, было выпущено 9 снарядов. Пять раз БПЛА атаковали Краснояружский район. Четыре дрона сбили. В Борисовском районе, рядом с хутором Лозовая Рудка с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе сработала система ПВО. Пострадавших и разрушений в этих случаях нет нет.

