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    Гладков сообщил о гибели жителя села Козинка в результате атаки ВСУ

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    Житель села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ. Его супруга получила ранения и находится в больнице, рассказал 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Возраст погибшего не уточняется.

    Ранее сообщалось, что из Козинки и Глотово вывезли около ста человек, включая лежачих и детей. Из села Глотово госпитализировали семейную пару. У женщины осколочные ранения нижних конечностей и состояние травматического шока — тяжелая, а у мужчины ранения брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.

    Также власти уведомили, что в Белгородской области «фактически отселены» жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, села Гора-Подол, Замостья, Сподарюшино.

    В Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции, введенный накануне после вторжения украинских диверсантов. Нападение на Грайворонский городской округ произошло накануне. Зачистка территории продолжалась до сегодняшнего дня. Возбуждено уголовное дело по ряду статей. Боевикам удалось зайти в ряд приграничных населенных пунктов. В Минобороны отчитались о ликвидации более 70 диверсантов.

    Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских, пенсионерка 1941 года рождения умерла во время организованного властями переезда в безопасное место.

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