Гладков сообщил о гибели жителя села Козинка в результате атаки ВСУ

Житель села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ. Его супруга получила ранения и находится в больнице, рассказал 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Возраст погибшего не уточняется.



Ранее сообщалось, что из Козинки и Глотово вывезли около ста человек, включая лежачих и детей. Из села Глотово госпитализировали семейную пару. У женщины осколочные ранения нижних конечностей и состояние травматического шока — тяжелая, а у мужчины ранения брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.

