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    Из села Белгородской области госпитализировали семейную пару с ранениями

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    Из села Глотово Грайворонского района Белгородской области госпитализировали семейную пару. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

    У женщины осколочные ранения нижних конечностей и состояние травматического шока — тяжелая, а у мужчины ранения брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. «Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил глава региона.

    Утром во вторник, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что операция по зачистке территории от противника в Грайворонском районе продолжается.

    О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».

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