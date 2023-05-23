Из села Белгородской области госпитализировали семейную пару с ранениями

Из села Глотово Грайворонского района Белгородской области госпитализировали семейную пару. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
У женщины осколочные ранения нижних конечностей и состояние травматического шока — тяжелая, а у мужчины ранения брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. «Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил глава региона.
Утром во вторник, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что операция по зачистке территории от противника в Грайворонском районе продолжается.
О действиях украинской ДРГ в Грайворонском районе стало известно в понедельник, 22 мая. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Фонтанки».