Из села Белгородской области госпитализировали семейную пару с ранениями

Из села Глотово Грайворонского района Белгородской области госпитализировали семейную пару. Об этом 23 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

У женщины осколочные ранения нижних конечностей и состояние травматического шока — тяжелая, а у мужчины ранения брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. «Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил глава региона.

Утром во вторник, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что операция по зачистке территории от противника в Грайворонском районе продолжается.

