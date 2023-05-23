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    ДТП на Богатырском с вице-президентом федерации водно-моторного спорта попало на видео

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    В Приморском районе города камера сняла заезд 11-летнего велосипедиста под машину, за рулём которой мог быть бывший сотрудник аппарата заммэра Петербурга. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 мая.

    На кадрах — поворот «Вольво ХС-90» на регулируемый перекрёсток Богатырского проспекта и Планерной улицы. Водитель притормозил, пропуская пешеходов, но не избежал столкновения со школьником, заехавшим на «зебру» на велосипеде.

    «Фонтанка.ру»

    Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой ноги. За рулём сбившей его машины, по предварительным данным, находился 62-летний вице-президент спортивной федерации водно-моторного спорта Петербурга, в прошлом работавший в аппарате заммэра города.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что полицейские устанавливают все детали наезда 62-летнего водителя на пятиклассника.

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