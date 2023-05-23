ДТП на Богатырском с вице-президентом федерации водно-моторного спорта попало на видео

В Приморском районе города камера сняла заезд 11-летнего велосипедиста под машину, за рулём которой мог быть бывший сотрудник аппарата заммэра Петербурга. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 мая.



На кадрах — поворот «Вольво ХС-90» на регулируемый перекрёсток Богатырского проспекта и Планерной улицы. Водитель притормозил, пропуская пешеходов, но не избежал столкновения со школьником, заехавшим на «зебру» на велосипеде.