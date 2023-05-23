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    Вице-президент федерации водно-моторного спорта Петербурга сбил на севере Петербурга мальчика на велосипеде

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    Одиннадцатилетнего мальчика увезли после наезда «Вольво» в Приморском районе.

    Скорую на пересечение Богатырского проспекта и Планерной улицы вызвали накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая. Пострадавшего увезли в состоянии средней тяжести в детскую больницу № 2. Медики зафиксировали у него травму ноги.

    По предварительной информации, подростка на велосипеде сбили во время движения по пешеходному переходу. Водитель «Вольво» совершал правый поворот, и ребенок оказался у него под колесами. За рулем автомобиля якобы находился 62-летний бывший сотрудник аппарата заммэра Петербурга, а сейчас вице-президент спортивной федерации водно-моторного спорта города Петр Пылаев.

    Проверку обстоятельств ДТП проводит ГИБДД района.

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