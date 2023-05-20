Сезон фонтанов начался в Петергофе

В Петергофе 20 мая торжественно запустили фонтаны. В этом году праздник получил название «Как читать Петергоф» и был посвящён 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам. Об этом сообщают пресс-службы городской администрации и ГМЗ «Петергоф».
Губернатор Петербурга Александр Беглов дал традиционную команду к запуску системы: «Фонтаны пустить!».
В праздничном театрализованном действе приняли участие солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, артисты, танцоры, музыканты, студенты Государственного института культуры, а также волонтеры. В основу представления легла идея о том, что посетитель, гуляя по Петергофу, может узнать о богатстве, искусстве и науке нашей страны, стоит только научиться правильно «читать» эту информацию. Праздник завершился пиротехническими залпами.
Летом в Петергофе после реставрации откроется павильон «Эрмитаж», а в следующем году откроется полностью обновлённый Верхний сад. Реставрация парка в Ораниенбауме завершится уже в этом году.