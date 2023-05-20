    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    774мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.91eur86.28

    Сезон фонтанов начался в Петергофе

    52
    обсудить

    В Петергофе 20 мая торжественно запустили фонтаны. В этом году праздник получил название «Как читать Петергоф» и был посвящён 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам. Об этом сообщают пресс-службы городской администрации и ГМЗ «Петергоф».

    Губернатор Петербурга Александр Беглов дал традиционную команду к запуску системы: «Фонтаны пустить!».

    ПоделитьсяПоделиться

    В праздничном театрализованном действе приняли участие солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, артисты, танцоры, музыканты, студенты Государственного института культуры, а также волонтеры. В основу представления легла идея о том, что посетитель, гуляя по Петергофу, может узнать о богатстве, искусстве и науке нашей страны, стоит только научиться правильно «читать» эту информацию. Праздник завершился пиротехническими залпами.

    Летом в Петергофе после реставрации откроется павильон «Эрмитаж», а в следующем году откроется полностью обновлённый Верхний сад. Реставрация парка в Ораниенбауме завершится уже в этом году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетергофФонтаны в ПетергофеФонтаны
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close