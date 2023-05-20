«Лада» сбила пятиклассника в Колпино. В больницу он уехал с больной головой и молча

Забывший о правилах дорожного движения школьник попал под машину в Колпино.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 мая, авария случилась на пересечении Тверской и Ижорского Батальона накануне в восемь часов вечера. 35-летний местный житель на ВАЗ 2112 сбил 13-летнего пятиклассника, переходившего дорогу по переходу, но на запрещенный красный.



По информации «Фонтанки», мальчик получил травмы головы и прикусил язык. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.



Тем же вечером в Колпино в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист. Он не разъехался с «Фольксвагеном».

