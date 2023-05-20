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    Подросток в Колпино сел на мотоцикл, а оттуда — в больницу

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Колпино. Пострадал 16-летний подросток.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 19 мая в 21:50 на регулируемом перекрестке Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего мужчину и мотоцикл. В состоянии средней степени тяжести в детскую больницу попал подросток, управлявший мотоциклом. По данным главка, это 16-летняя девушка. По информации «Фонтанки» и «Мотосолидарности», 16-летний юноша.

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    «Мотоциклиста (16 лет) госпитализировали с переломом ноги. Пассажирка не пострадала. На месте родственники», — проинформировала «Мотосолидарность».

    Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.

    Фото: «Мотосолидарность»

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