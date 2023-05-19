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    Вечерний час пик в Петербурге стартанул сразу с 8 баллов. Очереди не только на дорогах

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    Пробки на дорогах Петербурга вечером 19 мая доросли до 8 баллов уже в первой половине шестого. Даже для пятницы это на 1 балл больше обычного, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

    Крупная пробка собралась на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до поста ГИБДД. Затор уже к 17 часам растянулся на 5,4 километра. Одновременно в пробке на выезд из города встало Пулковское шоссе.

    Плотные пробки на КАД в обе стороны также собрались между Мурманским и Колтушским шоссе. Кроме того, плотно на внешнем кольце КАД в районе Бугров и развязки с Новоприозерским шоссе. На самом шоссе возле КАД тоже пробка и в город, и из города. Еще один напряженный участок кольцевой — у развязки с ЗСД.

    Пробки на выезд из Петербурга вечером пятницы собираются не только на дорогах. Очереди, например, читатели «Фонтанки» наблюдают на вход в Финляндский вокзал.

    читательница «Фонтанки» Ксения

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