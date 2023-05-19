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    Путин: В вопросах миграции следует исходить из интересов россиян

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    Надо исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики, чтобы не создавать рисков в сфере безопасности и социальной, трудовой отрасли. Об этом 19 мая заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

    «Очень важен гибкий, сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», — сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Путин отметил, что РФ открыта для специалистов, которые востребованы в отечественной экономике, людей, кто близок РФ по культуре, по языку, по религии, и тех, кто после 1991 года оказался вдруг за пределами некогда большой и единой страны.

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