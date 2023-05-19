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    Какие автобусы развезут желающих по музеям в Петербурге в «Ночь музеев»

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    В «Ночь музеев», которая в этом году пройдет с 20 на 21 мая, в Петербурге будут работать четыре автобусных маршрута. Останавливаться автобусы будут только у музеев, которые участвуют в акции.

    Автобусы «Ночи музеев» будут ходить с 23:00 20 мая до 06:00 21 мая, сообщает 19 мая пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Запустят четыре маршрута, которые будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Проезд в автобусах будет осуществляться по билетам «Ночи музеев». Обслужит маршруты подведомственный комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс».

    Маршруты «Ночи музеев»:

    • «Центр-1» — от Исаакиевской площади до проспекта Стачек — довезет до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других;
    • «Центр-2» — от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы — доставит в том числе до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея «Вселенная воды»;
    • «Центр-3» — от Исаакиевской площади до площади Александра Невского — остановится у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина и других локаций;
    • «Васильевский остров — Петроградская сторона» — будет самым протяженным и довезет, например, до Музея почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария.

    О самых интересных программах, подготовленных для акции петербургскими музеями, читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургНочь музеев - 2023Автобусы
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