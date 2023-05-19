Какие автобусы развезут желающих по музеям в Петербурге в «Ночь музеев»

В «Ночь музеев», которая в этом году пройдет с 20 на 21 мая, в Петербурге будут работать четыре автобусных маршрута. Останавливаться автобусы будут только у музеев, которые участвуют в акции.



Автобусы «Ночи музеев» будут ходить с 23:00 20 мая до 06:00 21 мая, сообщает 19 мая пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Запустят четыре маршрута, которые будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Проезд в автобусах будет осуществляться по билетам «Ночи музеев». Обслужит маршруты подведомственный комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс».