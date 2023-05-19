Какие автобусы развезут желающих по музеям в Петербурге в «Ночь музеев»

В «Ночь музеев», которая в этом году пройдет с 20 на 21 мая, в Петербурге будут работать четыре автобусных маршрута. Останавливаться автобусы будут только у музеев, которые участвуют в акции.
Автобусы «Ночи музеев» будут ходить с 23:00 20 мая до 06:00 21 мая, сообщает 19 мая пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Запустят четыре маршрута, которые будут пересекаться на Исаакиевской площади — на остановке у Александровского сада. Проезд в автобусах будет осуществляться по билетам «Ночи музеев». Обслужит маршруты подведомственный комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс».
Маршруты «Ночи музеев»:
- «
Центр-1» — от Исаакиевской площади до проспекта Стачек — довезет до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других;
- «
Центр-2» — от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы — доставит в том числе до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея «Вселенная воды»;
- «
Центр-3» — от Исаакиевской площади до площади Александра Невского — остановится у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина и других локаций;
- «Васильевский остров — Петроградская сторона» — будет самым протяженным и довезет, например, до Музея почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария.
О самых интересных программах, подготовленных для акции петербургскими музеями, читайте в материале «Фонтанки».